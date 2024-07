Un Si Grand Soleil spoilers : bébé, mariages, renouveau, ce qui vous attend à la rentrée

Publicité





Un si grand soleil spoilers, infos intrigues à l’avance – Plus que quelques jours de diffusion pour la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » avant qu’elle ne cède sa place aux Jeux Olympiques de Paris pendant près de trois semaines.





Mais qu’est-ce qui vous attend à la reprise de la diffusion à partir de mi-août dans le feuilleton quotidien ?







Publicité





Johanna et Yann au coeur d’une intrigue sur l’infertilité

Johanna et Yann vont être au coeur d’une toute nouvelle intrigue. Il y a quelques mois, une fois le deuil de la femme de Yann fait, ces deux là décidaient de faire un bébé. Mais voilà, Johanna et Yann n’y arrivent pas et vont devoir affronter des difficultés. Ils vont devoir réfléchir à passer par une fecondation in vitro et vont passer par des moments compliqués.

« Ils ont très envie d’un bébé. Mais le sujet de l’infertilité va les toucher » a expliqué Aurore Delplace, alias Johanna, à Télé 7 Jours. « On va aborder le fait de vraiment vouloir un enfant, mais avoir du mal à y arriver. Maintenant, comment vont-ils traverser ça ? J’ai hâte que ce soit diffusé pour avoir le retour du public »



Publicité





Réussiront-ils à fonder une famille ? Suspense, mais on peut déjà vous dire que Johanna et Yann resteront soudés dans cette épreuve. Et les deux acteurs aimeraient même les voir… se marier !

La nouvelle vie de Cécile

Après la mort de Christophe, Cécile est veuve et démarre une nouvelle vie de maman solo avec Achille. Mais selon les confidences de l’actrice, Marie-Gaëlle Cals, la juge n’en oubliera pas sa vie de femme et elle pourrait bien prochainement faire une rencontre.

« La vie va être la plus forte. Elle va se laisser porter par quelque chose, par une opportunité. Et en même temps elle est vraiment écartelée parce que sa priorité c’est Achille et qu’elle ne se permet pas trop de vivre des choses légères » a confié l’actrice à Midi Libre.

Florent amoureux, Claire change de travail

Du côté de Claire et Florent, la rupture est consommée. Florent va tourner la page de son histoire éclair avec Stéphanie et il va faire une nouvelle rencontre amoureuse à la rentrée ! Quant à Claire, elle va s’absenter un temps et à son retour elle démarrera une nouvelle carrière professionnelle.

Le mariage d’Alain et Elisabeth

Quant à Alain et Elisabeth, ils ont résisté aux tumultes de cette année 2024 et à la tromperie d’Alain. Ils vont enfin se dire oui !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Laurine veut se venger, Johanna et Yann face à un choix (résumé épisode du 23 juillet 2024)

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici