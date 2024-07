Un Si Grand Soleil du 11 juillet : Florent cède à la tentation… (résumé et vidéo épisode 1432 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 11 juillet 2024, spoiler résumé de l'épisode 1432 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du jeudi 11 juillet 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Claire prend son petit déjeuner quand Florent lui lance qu’elle va pouvoir arrêter de faire la tête puisque Stéphanie est partie. Il pense que Claire lui reproche toujours quelque chose. Claire réplique que le problème, c’est qu’il ne comprend rien… Au cabinet, Johanna remarque que Florent est nerveux. Il lui confie que sa relation avec Claire devient invivable, et qu’il ne sait plus quoi faire.

Pendant ce temps là, Noura confie à sa mère que la surveillance policière la stresse. Stéphanie mentionne le cambriolage à la maison.



Laurent et Nathalie ont passé la nuit ensemble, mais le réveil n’a pas sonné. Ils avaient beaucoup bu la veille. Nathalie dit à Bertier qu’elle adore aller au casino avec lui, il lui porte chance.

Alain dit à Elisabeth qu’elle devrait venir à la dégustation du traiteur en fin d’après-midi. Elisabeth répond qu’elle est très occupée. Elle est furieuse car Nathalie n’est pas à l’accueil et la standardiste est introuvable. En cherchant le numéro du client, Boris propose de l’aider. Sur l’ordinateur, ils découvrent que Nathalie joue en ligne. À son arrivée, Nathalie est convoquée par Boris, pensant à une promotion. Boris lui reproche de jouer pendant ses heures de travail, ayant vérifié qu’elle y passe plus de 3 heures par jour. Il décide de ne pas lui offrir le poste !

Muriel dit à Elisabeth qu’elle n’arrive pas à déléguer et propose de gérer le rendez-vous avec le consultant avec Boris, permettant ainsi à Elisabeth d’aller à la dégustation. Elisabeth accepte, mais cela la stresse. L’étude demandée par Boris révèle que L.Cosmétiques est perçue comme « ringarde » et suggère d’attirer une population plus jeune via les réseaux sociaux et les influenceurs. Muriel et Boris trouvent cela pertinent, mais Muriel craint de perdre la clientèle actuelle.

Après le rendez-vous, Boris propose à Muriel de prendre un verre. Elle accepte. Boris parle de ses parents manipulateurs. Muriel, pour qui la famille est primordiale, mentionne que la situation avec Eliott n’est pas facile mais surmontable, et qu’elle a hâte qu’ils sortent de prison.

Stéphanie est interrogée par le juge Laplace en présence de Florent. Le juge cherche à savoir pourquoi Stéphanie est menacée si elle prétend tout ignorer. En pleurs, Stéphanie rentre au motel où Florent la confronte, persuadé qu’elle ment et ne voulant plus être pris pour un imbécile. Florent a vu que Stéphanie était prête à tout avouer devant le juge. Florent accuse Nathalie de manipulation et de mensonge. Elle est sur le point de le gifler, mais ils finissent par s’embrasser et coucher ensemble !

