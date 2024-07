C dans l’air du 15 juillet 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 15 juillet 2024 : le sommaire

⬛ Trump attaqué…la campagne électorale bascule

Samedi soir, lors d’un meeting en Pennsylvanie, Donald Trump a été blessé à l’oreille par des tirs. Immédiatement évacué par les agents du Secret Service, responsables de la sécurité des présidents et anciens présidents, Trump a brandi le poing et semblé crier « fight » (combat, NDLR) avant de quitter l’estrade. L’image a rapidement fait le tour du monde, renforçant la trumpmania à travers le pays.



Malgré sa blessure, Trump est arrivé hier soir à Milwaukee, dans le Wisconsin, où se tiendra la convention républicaine. Il a affirmé sur son réseau social « Truth Social » : « Pas question qu’un tireur m’impose un changement de calendrier. » L’ancien président a maintenu son agenda, devant être officiellement investi par son parti pour la présidentielle de novembre prochain. Il a appelé au « calme » tout en utilisant cette tentative d’assassinat pour galvaniser ses partisans. « Je ne devrais pas être ici, je devrais être mort », a-t-il déclaré au New York Post, décrivant l’événement comme une « expérience très surréaliste ». Les investigations se poursuivent et le FBI a révélé les premiers éléments de l’enquête.

« Nous enquêtons sur cette tentative d’assassinat, que nous considérons également comme un potentiel acte de terrorisme intérieur », a déclaré l’agent du FBI Bobby Wells. Le tireur présumé, Thomas Matthew Crooks, un Américain de 20 ans originaire de Pennsylvanie, a tiré depuis le toit d’un hangar surplombant le rassemblement de Trump, le blessant à l’oreille et tuant un spectateur. Il a été abattu par les tireurs d’élite du Secret Service. Des explosifs ont également été retrouvés dans son véhicule.

Pourquoi Crooks a-t-il tenté d’assassiner l’ancien président des États-Unis ? Était-ce pour des raisons politiques ? Comment a-t-il pu s’approcher si près de Trump avec une arme ? Le Secret Service devra répondre à ces questions alors que de nombreuses théories émergent sur les réseaux sociaux.

Joe Biden a, de son côté, appelé les Américains à « faire baisser la température de notre vie politique » au nom de l’unité nationale. « La politique n’est pas un champ de bataille meurtrier » et « la violence ne doit pas devenir quelque chose de normal », a-t-il déclaré depuis le Bureau ovale. « Nos convictions, aussi fortes soient-elles, ne doivent jamais sombrer dans la violence. (…) Il est temps de se calmer », a ajouté le président américain. Le candidat démocrate a dû mettre sa campagne en pause, luttant toujours pour dissiper les préoccupations concernant son âge et ses absences.

Quelles sont les motivations du tireur présumé et les circonstances exactes de l’incident ? Quelles seront les conséquences sur la présidentielle américaine ? Est-ce un tournant dans la campagne ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 15 juillet 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.