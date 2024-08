C dans l’air du 15 août 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 15 août 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 15 août 2024 : le sommaire

⬛ Politique: qui peut gouverner la France ?

Après une pause due à la trêve olympique, Emmanuel Macron reprend ses activités officielles. Pour sa première sortie, le président se rend aujourd’hui dans le Var pour commémorer le 80e anniversaire du Débarquement de Provence, appelant à l’unité nationale. Gabriel Attal, dans une lettre adressée aux leaders des partis politiques à l’Assemblée nationale, à l’exception du Rassemblement national et de La France insoumise, plaide également pour une large coalition parlementaire afin de « trouver une nouvelle voie à l’Assemblée nationale par le dialogue et le dépassement des clivages traditionnels ».



Publicité





Lucie Castets, candidate du Nouveau Front Populaire (NFP) pour le poste de Premier ministre, adopte une démarche similaire en indiquant dans des lettres aux députés et sénateurs que le programme du NFP pourrait être ajusté pour tenir compte des réalités du pouvoir. Emmanuel Macron cherche de son côté à briser cette alliance en détachant le Parti socialiste des Insoumis pour le rallier à une grande coalition avec le centre et la droite républicaine. Parallèlement, d’autres personnalités, comme Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, sont évoquées pour Matignon.

Face à cette situation politique incertaine, des journalistes de *C dans l’air* ont recueilli les impressions des électeurs, qui se demandent comment la France sera gouvernée. Quel que soit leur choix politique, ils espèrent que le futur chef du gouvernement reflétera leurs votes aux dernières législatives.

Pour éclairer les enjeux d’une potentielle cohabitation, Olivier Schrameck, ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin, nous offre son analyse. Il explique les mécanismes de la cohabitation, les prérogatives des institutions, et les dynamiques dans un contexte où aucun groupe n’a de majorité absolue à l’Assemblée nationale et où trois blocs politiques ont un poids similaire. La question reste de savoir si Macron réussira à former une coalition, s’il devra nommer Lucie Castets comme Première ministre, et qui dominera en cas de cohabitation.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 15 août 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.