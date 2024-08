Plus Belle La Vie du 23 août 2024 : Rossi inculpé, Thomas se souvient de tout (résumé + extrait vidéo épisode 154 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 23 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 154 de PBLV – Thomas sort de l'hôpital et retrouve la mémoire ce vendredi dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 août 2024 – résumé de l’épisode 154

Patrick et Ariane interrogent Rossi au commissariat et lui montrent une photo où il tient une arme lors du gala de charité. Rossi affirme que la photo est truquée, précisant qu’il ne sait même pas comment tenir un pistolet. Patrick, qui a enquêté sur Rossi, évoque les rumeurs disant qu’il est dépassé et sans le sou. Rossi s’énerve et demande ce que cela a à voir avec l’affaire. Patrick et Ariane mentionnent alors son intérêt pour Kilian, mais Rossi insiste sur le fait qu’il n’est pas un meurtrier et n’a jamais possédé d’arme.

Ariane et Patrick rejoignent la commissaire, qui révèle connaître Mario Rossi personnellement, puisqu’il était le manager de son père. Préférant se retirer de l’enquête à cause de ce conflit d’intérêts, elle laisse Patrick en charge. Ariane et Patrick estiment que l’excuse de Rossi sur la photo truquée ne tient pas la route. Ariane a interrogé Garrec, qui a confirmé que Rossi peut parfois être brutal. Ils décident de placer Rossi en détention. Ulysse Kepler arrive alors, déclarant vouloir parler à Rossi, son client.



À la résidence, Mirta prend soin de Nisma et lui donne des conseils sur la lessive pour éviter les nausées. Nisma est surprise que Steve en ait parlé et elle se met en colère contre Mirta, puis craque et fond en larmes. Mirta la rassure, lui assurant que tout va bien se passer et qu’elle est là pour la soutenir. Nisma, en larmes, remercie Mirta pour son soutien et lui avoue qu’elle est tétanisée, incapable de réfléchir. Mirta l’encourage à accepter sa grossesse pour prendre ensuite la meilleure décision. Elle lui parle de la grossesse de sa propre fille lorsqu’elle avait le même âge.

Steve vient voir Nisma, voulant lui parler. Il a réfléchi et se dit prêt à assumer s’ils gardent le bébé, persuadé de ne pas changer d’avis et voyant cette grossesse comme un cadeau. Nisma lui confie que pour elle, c’est différent : elle n’a pas envie de garder le bébé et n’est pas certaine de vouloir des enfants un jour. Steve s’en va sans dire un mot.

Au Mistral, Babeth vient prendre des nouvelles de Thomas auprès de Kilian. Ce dernier lui annonce que Thomas est sorti de l’hôpital, mais que sa mémoire reste inchangée. Luna arrive et interrompt la conversation, annonçant qu’elle a préparé une carte pour le retour de Thomas. Kilian est impressionné par la rapidité de Luna, et Babeth, sarcastique, s’en va en affirmant que Luna est exceptionnelle.

Luna rejoint Babeth pour comprendre s’il y a un problème entre elles. Babeth finit par lui avouer qu’elle n’a pas apprécié que Luna s’impose, tout comme la veille, prenant toute la place. Luna s’excuse et explique qu’elle ne s’en était pas rendu compte. Elle confie aussi à Babeth qu’elle l’admire. Les deux femmes finissent par sourire ensemble.

Gabriel est avec Thomas au moment de sa sortie de l’hôpital. Thomas s’excuse d’avoir mentionné son ex récemment et avoue que plus il apprend à connaître Gabriel, plus il est séduit. Finalement, Thomas embrasse Gabriel.

Thomas arrive au bar et découvre les cadeaux des Mistraliens, et la photo de la famille Marci au complet. Ému, il reconnaît le zinc du bar, pose ses mains dessus et dit qu’il se souvient de tout. Il déclare alors à Gabriel qu’il se rappelle de tout ce qu’il lui a fait…

