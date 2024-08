Echappées Belles du 3 août : direction la Provence ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 3 août 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions : « La Provence de Pagnol » suivi de « Week-end à Amsterdam ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 3 août, à 21h – « La Provence de Pagnol »

Cette spéciale Échappées Belles explore la vie et l’héritage de Marcel Pagnol, auteur emblématique de la Provence. Sophie Jovillard part à la rencontre de ceux qui perpétuent sa mémoire, notamment son petit-fils Nicolas Pagnol. L’émission dévoile les multiples passions de Pagnol et son influence sur la région. Sophie visite des lieux symboliques comme Allauch et son moulin, et découvre la future transformation de l’ancienne usine électrique en musée dédié à Pagnol. La compagnie théâtrale « Dans la cour des grands », dirigée par Emmanuel Fell, anime la garrigue provençale en répétant des œuvres de Pagnol.

Les reportages : Un territoire préservé grâce à Pagnol / L’eau des collines / Les temps modernes de Pagnol / A table Marcel ! / Le château de sa mère / Les autres ports de Marseille.



Echappées Belles du 3 août à 22h30 – « Cap sur la Vendée »

La Vendée, avec ses 6720 km², offre une diversité de paysages : îles, marais, rivières, bocages, marais salants et grandes plages. Cette diversité se reflète aussi dans ses habitants et visiteurs. Il y a ceux attachés à leurs traditions, ceux qui reviennent régulièrement et ceux attirés par la région comme par un rêve. La Vendée rassemble des gens de tous horizons, unis par des valeurs comme la famille et l’engagement. Ismaël part à la rencontre de ces personnes de caractère, qu’elles soient rurales, modestes, chics ou bobos, pour découvrir ce qui les unit et les pousse à entreprendre de grands projets sur ce territoire unique.

Les reportages : Ils n’ont d’yeux que pour leur île / Douce Vendée de notre enfance / L’enfant du Marais / Ensemble pour l’avenir / Nouveaux profils paysans / Le Puy du Fou ou un esprit d’entreprise /

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 3 août 2024 dès 21h sur France 5