Ici tout commence : Lucien Belvès (Lionel) se confie sur un départ qui l’a bouleversé

Alors que votre feuilleton « Ici tout commence » est actuellement déprogrammée et sera de retour dès lundi prochain, Lucien Belvès, alias Lionel, s’est confié au sujet d’un départ qui lui a fait un gros choc il y a quelques mois.





Il s’agit du départ de son amie Axelle Dodier, alias Kelly, qui est partie de la série cet été après plusieurs années dans le feuilleton culinaire.







« Je préfère que tu apprennes par moi que j’arrêterai à la fin de l’année. J’ai été content que ce soit elle qui me le dise » a confié Lucien Belvès à Allociné.

« Et le jour même, j’avais mon rendez-vous annuel avec Eglantine Sofianos (la productrice d’Ici tout commence, ndlr) pour faire un point sur le personnage, se souvient le comédien d’Ici tout commence. Elle m’a tout de suite rassuré en me disant : ‘Lucien, Axelle s’en va, nous on a envie que tu restes donc on fera exister le personnage de Lionel’ »



L’acteur a expliqué que le départ de l’actrice le touche mais il s’est habitué au fils des ans à changer de partenaires dans « Ici tout commence », où il campe Lionel depuis le lancement.

« Le départ d’Axelle me touche d’un point de vue personnel. (…) Cependant, pour le jeu et pour mon parcours sur cette série-là, ça ne m’a pas inquiété. Au début d’ITC, je tournais beaucoup avec Mikaël Mittelstadt (Greg Delobel) et il est parti. Je me suis adapté ! En fait, ces départs m’amènent juste à tourner avec d’autres personnes, c’est toujours intéressant pour découvrir d’autres choses. En vrai, je commence à être rôdé à l’exercice de la quotidienne et à changer de partenaires régulièrement »

Depuis le départ de Kelly, le personnage de Lionel est au coeur de l’intrigue avec sa soeur, qui veut passer le concours d’entrée de l’institut Auguste Armand.