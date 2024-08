« Les 100 lieux qu’il faut voir » du 4 août : direction la Réunion ce soir sur France 5 (inédit)

Publicité





« Les 100 lieux qu’il faut voir » du 4 août 2024 – Ce dimanche soir à la télé, nouveau numéro inédit de la collection documentaire « Les 100 lieux qu’il faut voir ». Et ce soir, l’émission vous emmène à la Réunion.





Rendez-vous dès 20h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Pour les amateurs de paysages spectaculaires, les passionnés d’histoire et d’architecture ancienne, ainsi que les gourmets en quête de produits authentiques, France 5 vous invite à explorer le patrimoine français. La onzième saison de cette série propose des voyages incontournables, riches en anecdotes et en récits, accompagnés par des locaux passionnés par leur région. Découvrez huit films inédits qui sont autant de cartes postales vivantes.

Les 100 lieux qu’il faut voir du 4 août « La Réunion, l’île aux trésors »

Située à 9 000 km de la métropole, en plein cœur de l’océan Indien, La Réunion était au 17e siècle un refuge pour les pirates, où le célèbre Olivier Levasseur, surnommé La Buse, aurait dissimulé un fabuleux trésor.



Cependant, cette quête du trésor nous révélera bien plus sur cette île grâce à trois femmes passionnées et attachées à leur terre natale. Ensemble, nous explorerons la baie de Saint-Paul et son sanctuaire de tortues marines, le cap Méchant, une région venteuse à l’extrême sud de l’île, ainsi que l’anse des Cascades, un lieu enchanteur qui aurait servi de cachette aux pirates.