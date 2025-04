C à vous du 25 avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 25 avril 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Guerre en Ukraine : la Russie se dit prête à un accord. On reçoit Bernard Guetta, spécialiste en géopolitique, député européen Renew Europe

🔵 Attaque au couteau à Nantes : l’hommage aux lycéens. Le principal suspect interné. On en parle avec le journaliste Maxime Levy de RTL et Marion Robin, cheffe adjointe du service de psychiatrie de l’adolescent à l’Institut Mutualiste Montsouris de Paris



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Dina Nikolaou, cheffe du restaurant “Evi Evane” à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : une spéciale Molières avec

– la troupe de comédiens du spectacle “Le cercle des poètes disparus” : Basile Sommermeyer, Lancelot Jardin, Victor Mons, Octave Lemarchand et Paul Vasseur

– Caroline Vigneaux, actrice et présentatrice des Molières 2025, Vassili Schneider, nommé dans la catégorie “Révélation masculine” et Xavier Gallais, nommé pour celle du “Molière du comédien”

Et aussi : La patineuse de vitesse sur piste courte, Tifany Huot-Marchand, pour son livre “Avec toute mon âme” aux éditions En Exergue

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 25 avril 2025 à 19h sur France 5.