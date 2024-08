« Libération(s), dans la joie et la douleur » : votre documentaire ce soir sur France 2 (15 août)

Publicité





« Libération(s), dans la joie et la douleur », c’est le documentaire inédit diffusé ce soir, jeudi 15 août 2024, sur France 2.





A découvrir dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Libération(s), dans la joie et la douleur », présentation

Les Français répondent massivement à l’appel de l’Histoire sur France Télévisions. Cette année, marquant les 80 ans de la Libération de la France, le groupe déploie un dispositif exceptionnel et inédit qui permet à toutes les générations de revivre l’Histoire et de rendre hommage aux combattants, civils et militaires, dont les sacrifices ont permis de conquérir une liberté chèrement acquise.

Ce programme se prolonge cet été avec plusieurs événements mémoriels majeurs, tels que le débarquement de Provence le 15 août et la Libération de Paris le 25 août, mobilisant l’ensemble des équipes d’information, des antennes, des programmes, du numérique, et des régions.



« Libération(s), dans la joie et la douleur » est un documentaire événement diffusé sur nos antennes et disponible sur france.tv. Cette série en trois épisodes retrace les différentes étapes de la Libération à travers toute la France, offrant un récit intime et souvent méconnu de cette période, entre espoir et désillusion, colère et soulèvement.

La Libération de la France ne s’est pas accomplie en un seul jour, et ne se résume pas à des scènes de liesse ou à la victoire du général de Gaulle. Son histoire est bien plus complexe et sombre. Après le débarquement de Normandie, de violents combats ont eu lieu à travers tout le pays. « Libération(s), dans la joie et la douleur » met en lumière les multiples facettes de ces « libérations », à travers des témoignages et des archives exceptionnelles, révélant des épisodes intenses et contrastés selon chaque région, ville, ou village. Les libérations sont ainsi vues du point de vue des civils, oscillant entre joie, célébration, espoir, mais aussi doute et souffrance.