Plus Belle La Vie du 19 août 2024 : la lourde confidence de Thomas (résumé + extrait vidéo épisode 150 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 19 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 150 de PBLV – Thomas va sortir du coma aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais il va avoir de lourdes séquelles !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 août 2024 – résumé de l’épisode 150

Ariane se trouve aux côtés de Gabriel, au chevet de Thomas à l’hôpital. Ce dernier ne se souvient de rien et ne reconnaît pas Ariane non plus. Elle lui raconte qu’ils s’étaient beaucoup rapprochés au début de l’année, notamment avec l’arrivée de sa fille Zoé. Ariane lui demande ensuite s’il a une idée de l’identité de la personne qui lui a tiré dessus, mais Thomas lui répond par la négative. Ariane mentionne alors le nom de Vanessa Kepler, mais Thomas ne se souvient pas d’elle. Inquiet, il demande à Ariane s’il est encore en danger, ce à quoi elle le rassure en lui précisant qu’un policier monte la garde devant la porte.

À l’extérieur de la chambre, Gabriel confie à Ariane que Thomas se souvient de Nicolas, l’un de ses ex, mais a oublié tout ce qui s’est passé ces dernières années. Gabriel évoque ensuite Vanessa Kepler, qui a tenté de racheter les parts du Mistral et avec qui Thomas était en désaccord…



Publicité





Pendant ce temps là au Mistral, Aya encourage Kilian à rendre visite à Thomas, bien que Kilian ait peur que ce dernier ne le reconnaisse pas. Aya le réconforte et l’incite à aller le voir malgré tout. Kilian l’écoute et vient voir Thomas. Il lui raconte les effondrements de l’ancien Mistral. Cependant, Thomas reste obsédé par le souvenir de Nicolas et demande à voir Roland, son père. Incapable de lui dire la vérité, Kilian ne lui révèle pas que Roland est décédé.

Au commissariat, Vanessa Kepler est interrogée à propos de Mehdi et de leur dispute lors du gala de charité. Elle admet que lorsqu’elle parlait de « Marci », elle faisait en réalité référence à Blanche et non à Thomas. Ariane l’interroge ensuite sur ses différends avec Thomas au sujet du bar, mais Vanessa affirme que, bien qu’elle soit femme d’affaires, elle ne va pas jusqu’à tirer sur les gens.

Ariane pense que Vanessa ment, mais Patrick lui rappelle que Mehdi a confirmé qu’elle parlait bien de Blanche. Ariane veut poursuivre ses investigations, mais Patrick est convaincu qu’elle fait fausse route. Plus tard, Ariane montre à Patrick les relevés téléphoniques de Vanessa, qui indiquent qu’elle a contacté un détective privé tôt le matin et tard le soir. Ils le retrouvent et l’interrogent. Il avoue travailler pour Vanessa sur des enquêtes commerciales, et finit par admettre qu’il a mené des recherches sur Thomas Marci pour le compte de Vanessa.

De son côté, Gabriel est toujours avec Thomas lorsque Blanche arrive. Thomas la reconnaît immédiatement, ce qui semble affecter Gabriel. Thomas confie ensuite à Blanche qu’il n’est pas certain de vouloir se rappeler de Gabriel. Il l’interroge sur leur situation, et Blanche avoue qu’ils ont traversé une année difficile. Elle évoque également Thérèse, Baptiste, Mathis et Yaël, ce qui donne des frissons à Thomas. Toutefois, il déclare qu’il ne ressent plus rien pour Gabriel.

De retour à la résidence, Mattéo rentre de vacances et retrouve Yolande et Steve. Et une grosse surprise l’attend : Ophélie est là ! Ophélie part se promener avec Mattéo et lui raconte comment elle a réussi à quitter sa maison et vaincre son agoraphobie. Et Mattéo lui propose de faire quelque chose qu’elle n’a jamais osé faire avant. Ophélie a une idée…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : la fin de l’enquête, le choix de Nisma, les résumés jusqu’au 6 septembre 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 19 août 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.