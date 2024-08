Plus Belle La Vie du 27 août 2024 : Gabriel réagit, Ulysse innocente Rossi (résumé + extrait vidéo épisode 156 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 27 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 156 de PBLV – Thomas est très remonté contre Gabriel ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». A l’inverse, Jean-Paul décide de pardonner Léa.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 août 2024 – résumé de l’épisode 156

Gabriel quitte la salle de jeu au petit matin, ayant encore perdu une somme considérable. On lui propose de tenter sa chance à nouveau, mais Gabriel n’a plus d’argent et affirme avoir tout vendu. Un homme lui suggère de parier son alliance. Gabriel la lui donne, mais se ravise au dernier moment. Au cabinet, Gabriel avoue à Mehdi ne pas être en état de travailler et demande s’il pourrait être reçu en tant que patient. Mehdi refuse, ayant déjà reçu Thomas en consultation. Gabriel, désespéré, laisse entendre qu’il pourrait se jeter dans le Vieux Port. Realisant la gravité de la situation, Mehdi accepte finalement de le recevoir.

Pendant ce temps là au commissariat, Patrick et Ariane interrogent à nouveau Garrec, qui confirme que Rossi lui doit de l’argent. Il révèle avoir été le manager de Rossi à l’époque où il combattait, et que certains combats étaient truqués. Patrick lui fait comprendre que Rossi a peut-être tenté de le tuer le soir du 26 juillet, ce qui choque Garrec.



Publicité





Jean-Paul décide d’affronter Ulysse. Il lui dit qu’il regrette de l’avoir sauvé sur l’île et qu’il aurait dû le laisser mourir. Puis, il se vante de sa relation avec Léa et des épreuves qu’ils ont surmontées, les rendant plus forts. Ulysse réplique qu’on peut parfois avoir envie d’autre chose. Jean-Paul lui assure qu’un simple baiser ne mettra pas leur amour en péril et lui souhaite de rencontrer quelqu’un.

Au Mistral, Thomas demande à Kilian s’il a vu Gabriel, mais ce dernier ne l’a pas vu. Thomas suppose que Gabriel a passé la nuit au cabinet. Kilian fait remarquer que Gabriel a un problème avec le jeu, c’est une addiction. Thomas, agacé, lui répond qu’il est incapable de pardonner Gabriel pour le moment.

De son côté, Barbara se prépare à animer un atelier de cuisine pour l’association de Blanche et Luna. Elle en parle à Jennifer, qui trouve l’idée géniale de montrer qu’on peut faire de la bonne cuisine avec peu de moyens. Barbara invite Jennifer à participer. Barbara donne son atelier au Pavillon des Fleurs. En préparant son dessert, elle utilise de la fleur d’oranger, ce qui bouleverse Jennifer. Jennifer décide de sortir prendre l’air, et Barbara comprend que quelque chose ne va pas. Barbara retrouve Jennifer, qui s’excuse d’avoir manqué la fin de l’atelier. Jennifer explique que l’odeur de la fleur d’oranger lui a rappelé sa mère décédée.

Ulysse retrouve Apolline, qui a vu la photo de son baiser avec Léa. Il refuse de s’expliquer, mais Apolline, qui sait que Jules a pris la photo, veut l’interroger. Ulysse regarde les photos du gala et remarque que Rossi tenait une coupe de Champagne juste avant le tir, prouvant que la photo avec l’arme est un montage. Pourtant, il hésite à partager ses photos avec la police.

À la résidence, Apolline informe Morgane que Rossi est innocent. Morgane, perplexe, rappelle que leurs collègues ont trouvé une preuve irréfutable. Apolline lui conseille de regarder au-delà des apparences avant de partir sans donner plus d’explications. Inquiète, Morgane appelle Patrick. Patrick et Ariane demandent à Charlotte de la police scientifique d’analyser la photo de Rossi, qui confirme qu’elle a été falsifiée par une intelligence artificielle. Ils se rendent alors dans la chambre de Steve pour procéder à une perquisition et saisissent son ordinateur avant de l’arrêter.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : mensonge, disparitions, les résumés jusqu’au 13 septembre 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 27 août 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.