Ici tout commence du 27 août : Enzo reçoit de nouvelles menaces (résumé + vidéo épisode 989 en avance)

Ici tout commence du 27 août 2024, résumé et vidéo extrait épisode 989 – Enzo reçoit de nouvelles menaces de la part de Milan ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Il veut qu’Enzo lui procure un alibi, sinon il donnera le couteau à la police !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 27 août 2024 – résumé de l’épisode 989

Enzo et Vic sont dans une impasse… Enzo n’a pas dormi de la nuit et il reçoit un message de Milan. Il s’agit de nouvelles menaces, Milan est prêt à envoyer le couteau aux flics. Il a jusqu’à ce soir pour lui fournir un nouvel alibi ! Enzo ne compte pas céder mais il ne sait plus quoi faire et Anaïs ne l’aidera pas… Vic décide de tenter le tout pour le tout : elle va envoyer un sms à Anaïs.

Pendant ce temps là, Solal découvre la méthode Tom. Et etre Jim et Souleymane, ce n’est pas la grande entente.



Ici tout commence du 26 août 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

