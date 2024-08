Plus Belle La Vie spoilers : Boher face à la vérité sur Léa, Thomas chamboulé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 19 au 23 août 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 19 au 23 août 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme tous les week-ends, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par de nouveaux rebondissements dans l’enquête sur le tir sur Thomas.







En effet, alors que la police enquête du côté de Vanessa Kepler, les photos du gala de charité vont orienter vers une autre piste. En cause, une photo prise par Jules où l’on voit Léa embrasser Ulysse Kepler ! Jean-Paul va découvrir la tromperie de Léa et il va être sous le choc.

De son côté, Thomas est amnésique et bloqué plusieurs années en arrière. Il n’a aucun souvenir avec Gabriel et reste bloqué sur Nicolas, son ex. Il ne se souvient même pas que son père est mort ! Thomas est chamboulé par tout ça tandis qu’à la résidence, Nisma est totalement perdue par sa grossesse. Elle peut compter sur le soutien de Mirta.



Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 19 au 23 août 2024

Lundi 19 août 2024 (épisode 150) : Ariane et Patrick suivent la trace du nouveau suspect dans leur enquête. De son côté, Thomas ne sort pas indemne de son accident. En rentrant de vacances, Matteo a une heureuse surprise quand il retrouve Ophélie.

Mardi 20 août 2024 (épisode 151) : Les policiers ont des doutes sur la cible du tireur. Steve quant à lui essaie tant bien que mal de soutenir Nisma. Après une nuit sans nouvelles d’Ophélie, Vanessa ne peut s’empêcher de jouer la mère poule avec sa fille.

Mercredi 21 août 2024 (épisode 152) : Les photos prises pendant la soirée mènent les enquêteurs sur une nouvelle piste. Malgré les conseils des uns et des autres, Nisma continue d’être en proie au doute. Lorsqu’elle se rend au cabinet, Vanessa comprend enfin les raisons de la distance de Medhi.

Jeudi 22 août 2024 (épisode 153) : Boher est en mauvaise posture face aux nouveaux éléments de l’enquête. De leur côté, Aya et Kilian font face à un dilemme et ne parviennent pas à se comprendre. Babeth quant à elle ne peut s’empêcher d’en vouloir à son amie.

Vendredi 23 août 2024 (épisode 154) : Tandis que l’état de Thomas s’améliore, les policiers poursuivent la piste d’un nouveau suspect. À la résidence, Mirta est une épaule pour Nisma toujours dans la tourmente. De son côté, Babeth ne parvient plus à cacher à son amie ce qu’elle ressent.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 19 au 23 août 2024

