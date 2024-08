Plus Belle La Vie spoilers : Thomas se réveille avec des séquelles, Nisma malade, les résumés jusqu’au 23 août 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 23 août 2024 – Qu’est-ce qui vous attend dans deux semaines dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 19 au vendredi 23 août 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que l’enquête se poursuit alors que Thomas sort du coma mais avec des séquelles. Pour le frère de Kilian, la convalescence s’annonce longue et éprouvante ! Et l’enquête plonge Jean-Paul dans la tourmente tandis qu’au Mistral, Kilian et Aya ne s’entendent plus.

De son côté, Nisma doit faire face à une période compliquée… Elle est gravement malade. Quant à Babeth, elle en veut à l’une de ses amies.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 19 au 23 août 2024

Lundi 19 août 2024 (épisode 150) : Ariane et Patrick suivent la trace du nouveau suspect dans leur enquête. De son côté, Thomas ne sort pas indemne de son accident. En rentrant de vacances, Matteo a une heureuse surprise quand il retrouve Ophélie.

Mardi 20 août 2024 (épisode 151) : Les policiers ont des doutes sur la cible du tireur. Steve quant à lui essaie tant bien que mal de soutenir Nisma. Après une nuit sans nouvelles d’Ophélie, Vanessa ne peut s’empêcher de jouer la mère poule avec sa fille.

Mercredi 21 août 2024 (épisode 152) : Les photos prises pendant la soirée mènent les enquêteurs sur une nouvelle piste. Malgré les conseils des uns et des autres, Nisma continue d’être en proie au doute. Lorsqu’elle se rend au cabinet, Vanessa comprend enfin les raisons de la distance de Medhi.

Jeudi 22 août 2024 (épisode 153) : Boher est en mauvaise posture face aux nouveaux éléments de l’enquête. De leur côté, Aya et Kilian font face à un dilemme et ne parviennent pas à se comprendre. Babeth quant à elle ne peut s’empêcher d’en vouloir à son amie.

Vendredi 23 août 2024 (épisode 154) : Tandis que l’état de Thomas s’améliore, les policiers poursuivent la piste d’un nouveau suspect. À la résidence, Mirta est une épaule pour Nisma toujours dans la tourmente. De son côté, Babeth ne parvient plus à cacher à son amie ce qu’elle ressent.