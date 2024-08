Star Academy 2024 : un célèbre humoriste approché pour remplacer Pierre de Brauer

Publicité





A moins de deux mois du lancement de la nouvelle saison de la Star Academy, la production serait toujours à la recherche d’un nouveau prof de théâtre après l’éviction de Pierre de Brauer, selon Clément Garin.











Publicité





Et si Oscar Sisto, prof emblématique de la Star Academy a un temps été envisagé, il se murmure maintenant que la production pourrait recruter un célèbre humoriste pour remplacer Pierre de Brauer !

Selon News TV Réal sur le réseau social X, c’est Kyan Khojandi (Bref) qui aurait été approché pour devenir prof de théâtre de la Star Academy 2024.

Kyan Khojandi est un humoriste, acteur et scénariste français, né le 29 août 1982 à Reims. Il s’est fait connaître du grand public grâce à la série télévisée « Bref », diffusée sur Canal+ de 2011 à 2012, dont il était à la fois le co-créateur, co-scénariste et l’interprète principal. Cette mini-série au format court, marquée par un rythme rapide et un ton introspectif, a rencontré un succès fulgurant et a durablement marqué la culture populaire en France. En plus de ses talents d’acteur et de scénariste, Kyan Khojandi s’illustre également sur scène avec des spectacles de stand-up, où il aborde des sujets du quotidien avec un regard à la fois drôle et touchant.



Publicité