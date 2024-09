C à vous du 24 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 24 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 Liban : vers une « guerre totale » au Proche-Orient ? On en parle avec Gilles Kepel, spécialiste du Moyen-Orient et de l’Islam contemporain, auteur du livre « Le bouleversement du monde. L’après 7 octobre »

🔵 « Insoupçonnable » : la folie meurtrière du « Grêlé » racontée dans un docu-fiction : Patricia Tourancheau, la co-réalisatrice et co-auteure, est l’invitée



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Grégory Vingadassalon, chef du restaurant “Madame B” à Bordeaux

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Ayo interprète son titre “Money love” en live

🔵 Dans la Suite de C à vous : François Ozon pour son film « Quand vient l’automne » avec les actrices Josiane Balasko et Hélène Vincent, au cinéma dès demain; et Cara Delevingne, la nouvelle ambassadrice l’Oréal Paris

