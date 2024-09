Ici Tout Commence spoiler : Cléo se venge de Jim ! (vidéo épisode du 27 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Décidément, Cléo est tenace et prête à tout dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors que Jasmine a enfin ouvert les yeux et qu’elle s’est remise avec Jim, Cléo n’a pas dit son dernier mot et veut se venger de Jim !











Jim est avec Souleymane dans les vestiaires de l’institut Auguste Armand. Souleymane fait remarquer à Jim qu’il rayonne, il compris qu’il a retrouvé Jasmine. Jim lui confirme qu’il a réussi à lui pardonner, il est plus heureux que jamais !

Jim doit retrouver Jasmine aux marais, elle lui prépare une surprise… Il file dans la douche quand Cléo s’introduit dans les vestiaires pour se venger…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1012 du 27 septembre 2024, Cléo n’a pas dit son dernier mot !

