C dans l’air du 26 septembre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 26 septembre 2024













C dans l’air du 26 septembre 2024 : le sommaire

⬛ 6% de déficit… l’alerte rouge

La situation des finances publiques continue de se détériorer. Hier, le gouvernement a admis que le déficit public pourrait dépasser 6 % du PIB cette année, alors que la dernière estimation du Trésor en juillet le plaçait à 5,6 %. Entre 2017 et 2023, les dépenses publiques ont augmenté de 300 milliards d’euros, tandis que les recettes n’ont progressé que de 220 milliards d’euros, laissant un déficit proche de 180 milliards d’euros. De plus, la dette publique a crû de plus de 1000 milliards d’euros depuis 2017. Avec la hausse des taux d’intérêt, le remboursement de cette dette deviendra bientôt le principal poste budgétaire de l’État, surpassant même l’Éducation nationale.



Sous la Ve République, une telle dégradation des comptes publics en dehors d’une crise ou d’une récession est inédite. Comment expliquer un tel écart entre les prévisions et la réalité ? En 2023, le déficit a atteint 5,5 % du PIB, au lieu des 4,9 % prévus, notamment à cause de recettes fiscales inférieures de 21 milliards d’euros par rapport aux attentes. La France, ainsi que six autres pays européens, a été rappelée à l’ordre par Bruxelles pour déficit excessif. Un plan de réduction du déficit doit être présenté fin octobre, avec un objectif de réduire le déficit sous la barre des 3 % du PIB d’ici 2029, nécessitant des économies annuelles d’environ 20 milliards d’euros.

Le ministre du Budget a annoncé que le budget 2025 serait présenté au Parlement le 9 octobre et que la réduction du déficit passerait principalement par une baisse des dépenses publiques. Tout en étant ouvert à un débat sur une hausse ciblée des impôts, il a exclu toute augmentation généralisée, notamment pour les classes moyennes et les ménages modestes. Le Premier ministre Michel Barnier a évoqué des hausses d’impôts possibles pour les contribuables les plus aisés et les grandes entreprises après plusieurs années de baisse des impôts.

Le plan d’économies et de réformes budgétaires sera présenté le 1er octobre, lors du discours de politique générale de Barnier. Cependant, des tensions sont déjà perceptibles, notamment au ministère de la Justice. Le nouveau garde des Sceaux, Didier Migaud, s’est opposé à une coupe de 500 millions d’euros, soulignant le besoin de moyens pour une justice efficace, alors que le système judiciaire français reste sous-financé par rapport à la moyenne européenne.

26 septembre 2024