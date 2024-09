Ici tout commence du 10 septembre : Zoé confie à Laetitia que... (résumé + vidéo épisode 999 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 10 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 999- Rien ne va plus chez les Lanneau ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Zoé en veut à Lionel et Inès en veut à Zoé, plus personne ne se parle !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 10 septembre 2024 – résumé de l’épisode 999

Laetitia réconforte Inès avec ses guimauves préférées. Mais quand Zoé débarque, Inès refuse de lui parler et s’en va. Zoé explique à Laetitia que sa petite soeur la tient pour responsable du départ de leur père… Et Zoé se sent mal, elle confie à Laetitia avoir embrassé son meilleur ami la veille. Laetitia comprend qu’elle a des sentiments pour Gary et lui conseille de lui dire. Mais Zoé pense que ce n’est pas réciproque !

Rose, traquéee par sa sœur, doit lui révéler une grande nouvelle. Mais elle choisit de lui mentir et ne pas lui révéler son véritable secret. Quant à Hortense, elle est prête à reprendre son rôle de Cupidon !



Ici tout commence du 10 septembre 2024 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.