Ici tout commence du 4 septembre : Lionel prend une grande décision (résumé + vidéo épisode 995 en avance)

Ici tout commence du 4 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 995 – Lionel va prendre une grande décision dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Alors que leur père les a abandonnés, Lionel doit s’occuper seul de ses soeurs, Zoé et Inès. Il a donc décidé de trouver un travail !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 4 septembre 2024 – résumé de l’épisode 995

Lionel doit tout gérer à la maison et il rejoint Eliott avec deux gros sacs de linge sale. Et il a pris une grande décision : il cherche du travail en parallèle du master ! Il dépose son CV au patron du bar, qui recrute en salle. Mais quand Lionel lui parle d’un contrat de seulement 10h, il décline. Ça s’annonce compliqué, et Lionel refuse toujours l’aide d’Eliott.

Pendant le concours, Zoé fait une découverte qui bouleverse la situation. Pendant ce temps, Claire réalise que sa tranquillité est en danger. Quant à Tom, il fait une énorme boulette face à Jim et Thibault…



Ici tout commence du 4 septembre 2024 – extrait vidéo

