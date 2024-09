Plus belle la vie : un départ définitif pour Méline ? Moon Daily répond (VIDÉO)

Publicité





C’est hier que vous avez pu voir le personnage de Méline Liao tirer sa révérence dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». Incarnée par Moon Daily depuis le lancement de la série quotidienne sur TF1 en janvier dernier, la commissaire a tué Mario Rossi et part en prison.











Mais a-t-on des chances de revoir Méline un jour ? Moon Daily a répondu dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Et l’actrice ne cache pas son envie de revenir !

« Ça n’a pas été facile de garder le silence, le secret, pour que vous puissiez profiter de cette arche de dingues que les scénaristes ont écrit pour vous, pour moi. La commissaire ne décède pas, elle va en prison, donc j’espère vous retrouver très bientôt ! » a confié l’actrice.«



La porte est donc ouverte et si la production le décide, on pourrait revoir le personnage de Méline Liao dans l’avenir.

VIDÉO Moon Daily se confie sur son départ de « Plus belle la vie, encore plus belle »