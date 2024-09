Plus Belle La Vie du 4 septembre 2024 : la virée des filles tourne au drame (résumé + extrait vidéo épisode 162 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 4 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 162 de PBLV – Ça va très mal tourner pour Barbara, Blanche, Luna et Jennifer cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Leur petite virée dans le Lubéron va tourner au drame et plus rien ne sera jamais comme avant !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 septembre 2024 – résumé de l’épisode 162

Blanche et Barbara se retrouvent pour leur escapade dans le Lubéron, bientôt rejointes par Luna et Jennifer, qui a réussi à se libérer pour la journée. Cependant, un danger invisible les guette : Yanis les observe à distance depuis sa voiture… Plus tard, en fin de déjeuner, la cheffe expose son projet à Blanche, Luna, Jennifer et Barbara : elle veut créer un refuge pour les femmes en reconstruction, un lieu d’accueil et de formation où elles pourraient se réinventer.

De son côté, Jennifer exprime sa gratitude d’être entourée de ses amies, mais leur moment est interrompu par un bruit étrange. La cheffe les met en garde : cela pourrait être un loup. Blanche décide qu’il est temps de rentrer.



Au commissariat, Patrick annonce officiellement sa promotion en tant que commissaire, succédant à Méline Liao. Les collègues le félicitent chaleureusement, applaudissant son discours où il rappelle qu’il est là pour les soutenir après les récents événements. Alors que Jean-Paul et Ariane partent en intervention, Patrick s’apprête à les accompagner, mais ils lui rappellent qu’il est désormais commissaire.

Pendant ce temps, Apolline rejoint Nisma, qui s’apprête à prendre la seconde pilule pour son avortement. Nisma, nerveuse, exprime sa peur de la douleur. Apolline, pleine de bienveillance, lui propose de lui apporter ce qu’il faut à la pharmacie et suggère d’aller chercher Steve. Mais Nisma refuse, n’ayant pas osé lui en parler, ce qui laisse Apolline perplexe.

Plus tard, Apolline demande à nouveau à Nisma pourquoi elle tient Steve à distance. Nisma, sur la défensive, finit par avouer que le problème vient d’elle. Malgré la joie de Steve, elle se sent seule après la perte de sa famille. Apolline lui rappelle qu’elle a toujours Barbara et Yaël, mais Nisma reste inquiète pour eux.

Steve tente de joindre Nisma, mais elle ne répond pas. Inquiet, il questionne Apolline, qui évite le sujet. Il remarque un sachet de pharmacie et comprend que Nisma a avorté sans lui en parler. Avant de partir, il demande à Apolline de lui dire qu’il l’aime.

Sur le chemin du retour, Blanche s’arrête devant un panneau de déviation apparu soudainement. Sans réseau et avec un GPS défaillant, Barbara propose de suivre la déviation, mais elles finissent dans un cul-de-sac. Soudain, Blanche aperçoit une silhouette derrière la voiture : c’est Yanis. Il la frappe violemment, mais Luna riposte en l’assommant avec une pierre. Barbara, paniquée, prend le volant. Yanis se met en travers de la route, et Barbara le percute de plein fouet !

VIDÉO Plus belle la vie du 4 septembre 2024 – extrait vidéo

