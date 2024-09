Les Cinquante du 18 septembre : Amin réintègre le jeu, qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 13)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 13 du mercredi 18 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 13 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Maissane réunit ses alliés et ils décident de pipoter l’épreuve pour que le Gladiateur revienne !











Leur objectif est clairement que le Gladiateur revienne et qu’il élimine Jordan. Le Lion convoque les joueurs dans l’arène pour affronter le Gladiateur ! Jordan stresse et tout le monde découvre que c’est Amin qui a remporté le jeu dans la salle de la seconde chance.

Amin arrive dans l’arène torse nu, déterminé à en découdre et reprendre sa place dans l’aventure ! Une partie des joueurs est ravie de le voir et l’encourage.

Le jeu est simple : les joueurs ont les yeux bandés et sont équipes de frites noires, Amin doit aller récupérer une couronne au bout du chemin sans se faire toucher plus de trois fois ! Et chaque joueur qui tombe de son cube ne peut plus jouer. Amin réalise très vite que c’est compliqué. Le Lion lui rappelle qu’il doit avancer. Ça se passe plutôt bien jusqu’à la dernière ligne droite et il réussit à attraper la couronne sans se faire toucher ! Il remporte donc le jeu !



Amin peut réintégrer l’aventure et doit choisir à la place de qui. Amin demande qui a voté pour lui mais certains mentent… Des mains se lèvent en trop. Amin décide finalement d’éliminer Mounia ! Personne ne comprend son choix alors qu’il avait la possibilité de sortir Jordan ! Mounia est sous le choc, surtout qu’elle avait même pas essayé de le toucher sur l’épreuve. Amin dit avoir choisi au hasard…

Amin décide désormais d’essayer de s’allier au clan de Jordan, Nikola et Alex… Enzo est déçu et s’en prend à lui, il ne le comprend pas. Mounia part, en larmes. Et Amin s’est mis une partie des joueurs à dos.

Soulagé d’être encore dans le jeu, Jordan embrasse Julie B. Et le clan de Kévin G. se félicite !

Les Cinquante, le replay du 18 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 13 ce mercredi 18 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 19 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 14.