Un Si Grand Soleil du 19 septembre : Céline dévoile son vrai visage ! (résumé et vidéo épisode 1472 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 19 septembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1472 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 19 septembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Alex est avec Davia, il lui dit que Céline est innocentée. Il aimerait foncer avec elle mais déontologiquement ça le gêne. Davia a du mal à le suivre. Elle lui demande s’il va tirer un trait sur elle, il ne sait pas…

Hugo est avec Laura, Yann vient les voir. Il a besoin qu’Hugo analyse quelque chose. Laura s’en occupe, Yann parle à Hugo de l’abandon de la piste Affinita. Hugo pense que c’est une erreur, il reste persuadé que l’appli de rencontres a un lien avec les deux meurtres et l’enlèvement d’Evan. Il pense qu’ils ont abandonné cette piste trop tôt, Yann lui dit qu’il n’arrive pas à reconnaitre qu’il s’est trompé et il lui parle de la piste du frère légionnaire. Hugo avoue que ça se tient mais il manque un maillon. Pour lui, que les trois victimes soit allés sur l’appli, ça ne peut pas être une coïncidence.



Publicité





Johanna appelle son client, qui lui raccroche au nez. Au cabinet, elle fonce dans son bureau et ignore Florent. Il la rejoint, Johanna lui explique qu’elle a fait une énorme erreur. Elle a mis la partie adverse en copie d’un mail important ! Elle a fait perdre un gros client au cabinet, elle culpabilise et se sent nulle. Florent lui assure qu’elle n’est pas nulle, elle mène trop de choses de front. Johanna reconnait que Claudine avait raison.

Manu et Alex sont avec Becker, ils pensent que Raphaël, le frère de Léo, aurait quitté la Légion pour le venger. Becker leur demande une photo récente, il veut qu’ils se concentrent sur lui et qu’ils le retrouvent. Becker demande aussi d’abandonner la piste du site de rencontres.

Ludo et Laura prévoient de se revoir en fin d’après-midi. Et Ludo avoue que ça lui fait plaisir, pas que pour les champignons… Ils se retrouvent, Laura briefe Ludo. Ils finissent par s’embrasser et passent direct à la vitesse supérieure dans le foin…

Johanna vient s’excuser auprès de Claudine, elle lui dit qu’elle avait raison. Elle ne sait pas comment rattraper le coup, Claudine lui dit de pas s’inquiéter, elle s’en charge. Johanna la remercie. Claudine reçoit ensuite le client et rattrape le coup avec une nouvelle stratégie. Il finit par accepter. Claudine l’invite à dîner et il accepte aussi.

Au commissariat, on recherche activement Raphaël Dormois pendant qu’Alex écoute un nouveau message vocal de Céline… Pendant ce temps là, Robin retrouve sa mère qui pleure. Cécile lui a donné quelques jours. Robin a peur qu’elle ait eu une mauvaise nouvelle, Chloé lui assure que non.

Manu dit à Alex et Elise de rentrer se reposer. Alex dit au revoir à Elise et il appelle Céline… Elle lui fait remarquer qu’il a mis du temps à la rappeler, il dit s’être fait dépasser par le boulot. Céline lui dit qu’elle sent quelque chose de bizarre depuis le début. Il insiste pour la voir, elle émet la condition qu’il éteigne son téléphone et lui donne rendez-vous demain soir. Céline raccroche et met de la musique, c’est celle du tueur en série !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Alex ouvre enfin les yeux, Robin passe à l’action (épisode du 23 septembre 2024)

VIDÉO Un si grand soleil du 19 septembre, extrait : Ludo et Laura succombent