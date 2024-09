Les Cinquante du 6 septembre : un jeu à l’aveugle, qui sera éliminé ? (résumé + replay épisode 5)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 5 du vendredi 6 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 5 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs en plein coup de folie.





Les garçons doivent parler uniquement en chantant pendant une demie heure. Tout le monde chante la chanson de Jean-Pascal ! Mission réussie pour les garçons, la cagnotte monte de 500 euros. Place ensuite aux filles ! Mais au bout d’un moment, Linda parle et fait perdre le coup de folie.







Certaines filles en veulent à Linda mais en parlent dans son dos. Clarysse est remontée et avoue qu’elle n’hésiteras pas à l’éliminer.

Jordan se rapproche de Julie B. et ils sont un peu comme chien et chat. Pendant ce temps là, Maissane tente de former une alliance avec les anciens de « The Power » : Nicolo, Yaël, Eddy, Coumba, Eddy, et Nikola. Nicolo est contre, il ne peut pas voir Nikola et a hâte de l’éliminer ! Et Nikola n’a aucune envie non plus de s’allier à Maissane.



Le Lion annonce le jeu numéro 1 dans l’arène ! Tout le monde se prépare et Maissane crée une alliance dans sa chambre tandis que Kim demande à Jordan de sortir Yaël s’il est sur le banc des éliminés. Mais Jordan ne trouve pas Yaël dangereux et il n’est pas sa priorité.

Tout le monde se rend dans l’arène. Les animaux les attendent avec des masques ! Chaque joueur doit s’équiper d’un masque. Le Lion annonce qu’ils ont interdiction de les enlever sinon ils sont éliminés ! Ils vont faire le jeu à l’aveugle et rentrent dans l’arène en file indienne. Ils attendent les consignes, inquiets…

Les Cinquante, le replay du 6 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 5 ce vendredi 6 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 6 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 5.