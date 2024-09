Un Si Grand Soleil du 9 septembre : la police avance, Dimitri dans de sales draps (résumé et vidéo épisode 1464 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 9 septembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1464 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 9 septembre 2024 sur France 3.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Becker parle au juge Laplace, il lui explique qu’ils ont 3 suspectes et qu’ils veulent que l’un de ses hommes servent d’appât. Le juge est septique mais Becker n’a pas d’autre option. Pendant ce temps là, Chloé met en garde Robin : il ne doit rien dire à personne et même à Tiago ! Robin ne s’imagine pas mentir à Tiago mais Chloé lui dit que c’est important pour Evan.

Pendant ce temps là, Hugo et Elise briefent Alex. Ils créent son profil : il est censé être avocat et pratique du ski alpin.



Dimitri a enlevé un nouveau chien et appelle le maître pour demander une rançon. Il s’inquiète, s’énerve mais finit par accepter. Dimitri chouchoute le chien. Pendant ce temps là chez Midi Libre, Marc enquête et ouvre tout les courriers sur les chiens disparus. Il n’en peut plus ! La rédac chef le remotive. Quand Dimitri vient donner à manger au chien, il découvre qu’il s’est échappé !

Robin est avec Tiago, ils se baladent en bord de mer. Robin dit à Tiago que son père a fait un burn-out. Tiago trouve ça bizarre mais lui dit qu’il doit être rassuré. Robin pleure et dit la vérité à Tiagp… Tiago est sous le choc, Robin lui dit d’en parler à personne.

Dans la rue, Dimitri cherche le chien appelé « Pantoufle » partout et crie son nom. Des ouvriers l’entendent et lui demandent ce qu’il cherche… Le propriétaire du chien appelle Dimitri mais il n’a plus le chien et gagne du temps en demandant le double ! L’homme accepte, à la grande surprise de Dimitri. Il comprend que quelque chose cloche et Dimitri avoue avoir perdu le chien.

A clinique, Charles est avec Rebecca. Il demande à partir un peu plus tôt, elle lui demande s’il a un date. Il répond que non. Elle lui conseille de « s’arranger un peu pour les faire toutes craquer ». Charles lui répond que tout va bien et elle le laisse partir…

Alex annonce à Elise qu’il a un match avec Clarisse. Elle le conseille sur le message à lui envoyer… C’est pas gagné ! Pendant ce temps là, Hugo est avec sa stagiaire, Laura, qu’il présente à Yann.

Aux Sauvages, Rebecca parle à Dimitri de l’article sur Midi Libre sur le vol de chiens. Elle lui explique que depuis, plein de gens viennent mettre des puces GPS à leurs chiens. Dimitri est fuyant, elle pense que ça l’intéresse pas. Il prétexte avoir des soucis au boulot.

Elise et Alex parlent à Becker de Clarisse, qu’il voit demain soir. Becker prévient le juge. Pendant ce temps là, Evan reçoit de nouveau à manger.Il démonte un pied de lit pour gratter le joint des briques qui recouvrent la fenêtre.

