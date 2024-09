Plus Belle La Vie du 26 septembre 2024 : Jennifer comprend pour Samuel, Barbara décide d’agir (résumé + extrait vidéo épisode 178 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 26 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 178 de PBLV – Samuel a tout compris aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et contre toute attente, il va prendre de gros risques pour protéger Jennifer !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 septembre 2024 – résumé de l’épisode 178

Inquiète, Jennifer demande à Samuel ce qui ne va pas. Visiblement tendu, Samuel lui révèle qu’une grave erreur a été commise à la morgue : le corps de Yanis Kiros a disparu. Jennifer, déconcertée, insiste pour comprendre. Samuel s’emporte et lui explique que le corps a été incinéré. Elle reste perplexe, mais il coupe court à la conversation en disant qu’il en a déjà trop dit, avant de partir furieux et glacial pour aller courir.

Au commissariat, Patrick et Jean-Paul sont plongés dans l’enquête. Un audit est en cours pour déterminer si la disparition du corps est due à une erreur ou à un acte délibéré. Jean-Paul soupçonne que la personne responsable de l’incinération de Yanis pourrait bien être son assassin. Leur mission : retrouver cette personne.



Publicité





Plus tard, Jennifer confie à Barbara que Yanis a été incinéré, rendant impossible toute enquête approfondie sur les causes de sa mort. Si Barbara semble soulagée, Jennifer craint que Samuel soit impliqué dans la disparition du corps. Barbara minimise ses craintes, mais Jennifer reste convaincue que les ennuis ne sont pas terminés.

Jean-Paul confronte Samuel au commissariat, lui demandant pourquoi il semble si détaché de l’affaire. Samuel, visiblement affecté, prétend s’être concentré sur une autre enquête et affirme que personne ne regrettera Yanis. Jean-Paul, sceptique, lui montre les résultats de la PTS : des informations cruciales sur un second véhicule viennent d’émerger.

Thomas, nostalgique, regarde une vieille photo avec Roland. Barbara le rejoint, inquiète. Elle lui avoue sa honte et sa culpabilité, mais Thomas tente de la rassurer, affirmant que l’arrivée de Vanessa Kepler au Mistral n’est peut-être pas une si mauvaise chose. Cependant, Barbara s’inquiète de perdre toute autonomie sous l’influence de Vanessa. Thomas, visiblement affecté, l’encourage à rejoindre son fils, mais craque en larmes une fois qu’elle est partie, sous le regard attristé de Barbara.

Pendant ce temps, Samuel et Jean-Paul poursuivent leur enquête et découvrent que le véhicule suspect pourrait appartenir à Julia. Celle-ci aurait enterré Yanis, garé sa voiture sur une place handicapée, et aurait fait un aller-retour à Milan pour détourner les soupçons. Au Pavillon des Fleurs, Barbara, toujours furieuse, retrouve Luna. Elle refuse que Vanessa Kepler s’empare du Pavillon des Fleurs et du Mistral. Malgré le sentiment de piège, Barbara assure à Luna qu’elle a un plan pour la neutraliser.

Pendant ce temps, à la résidence, Apolline tente de se concentrer malgré le bruit que font Jules et Steve. Elle les prie de faire moins de bruit, mais à sa surprise, ils lui ont en fait préparé un petit-déjeuner pour la détendre. Plus tard, Ulysse, venu encourager Apolline, remarque son stress avant son examen. Malgré ses encouragements, Apolline, en cachette, prend une amphétamine pour tenir le coup. À la sortie de son examen, Ulysse félicite Apolline, qui prétend avoir brillamment réussi. Il la complimente également pour ses efforts dans sa lutte contre la drogue, ce qui la met mal à l’aise. Mais une fois seule, elle reprend de l’amphétamine.

De son côté, Ariane aide Zoé à réviser. Elle est distraitement bombardée de messages de Djawad. Zoé, agacée, lui suggère de répondre, mais Ariane lui assure qu’elle est sa priorité aujourd’hui. Elle a même planifié une journée spéciale avec cinéma et shopping pour elles deux. Mais plus tard, Zoé, déçue par leur sortie cinéma et shopping, reproche à Ariane le manque d’intérêt. Ariane fait semblant de ne pas comprendre, mais lorsque son téléphone sonne à nouveau, Zoé lui dit d’y répondre et s’en va. Ariane retrouve Djawad en secret et l’embrasse. Elle lui annonce leur décision de maintenir leur relation clandestine, allant jusqu’à acheter deux téléphones discrets pour leurs communications.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : danger, révélations, les résumés jusqu’au 11 octobre 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 26 septembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.