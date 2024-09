Plus Belle La Vie du 10 septembre 2024 : Samuel et Jean-Paul ont une piste (résumé + extrait vidéo épisode 166 en avance)

Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 septembre 2024 – résumé de l’épisode 166

Sur la terrasse du Mistral, Jennifer questionne Samuel à propos de la disparition de Yanis. Surpris, il lui répond qu’il ne lui en a jamais parlé. Jennifer explique que Blanche et Luna lui ont confié que Samuel les avait interrogées à ce sujet. Samuel, inquiet, conseille de rester prudents tant que Yanis n’a pas été retrouvé. Finalement, il avoue à Jennifer qu’on a découvert le sang d’une femme dans le coffre de sa voiture. Observant que Jennifer semble troublée, il part travailler. Juste après, Jennifer appelle Luna pour la prévenir.

De leur côté, Jean-Paul, Samuel et Patrick font le point sur l’enquête. La PTS a inspecté minutieusement le domicile de Yanis sans rien trouver. Cependant, Samuel révèle que Yanis avait récemment retiré une grosse somme d’argent et acheté quatre billets de ferry pour la Grèce. Patrick s’interroge sur l’identité du quatrième passager et découvre qu’un numéro fréquemment contacté appartient à une certaine Astrid Maubert. Il demande à Jean-Paul et Samuel de la retrouver.



Jennifer retrouve Barbara, Luna et Blanche. Elles réalisent que Yanis a probablement tué une femme. Luna pousse Jennifer à obtenir davantage d’informations, mais Jennifer craint que Samuel ne devienne méfiant. Blanche suggère de placer un mouchard sur le téléphone de Samuel, tandis que Barbara préfère rester prudente. Ignorant cet avis, Luna décide de suivre Samuel et Jean-Paul.

Samuel et Jean-Paul se rendent chez Astrid Maubert, mais c’est sa sœur qui leur ouvre la porte. Inquiète, elle explique qu’Astrid a disparu depuis une semaine, partie en vacances avec son compagnon… Yanis ! Les deux policiers entrent pour continuer l’enquête, tandis que Luna, discrète, photographie la boîte aux lettres. Elle appelle Blanche pour chercher des informations et découvre sur les réseaux sociaux une photo d’Astrid et Yanis ensemble.

Luna revient au Pavillon des Fleurs, où Barbara et Blanche la réprimandent pour avoir parlé à Magalie Maubert. Elle leur apprend qu’Astrid est portée disparue depuis une semaine. Elles décident de retrouver le téléphone de Yanis pour espérer localiser Astrid, malgré la réticence de Barbara. Finalement, Luna, Blanche et Jennifer se rendent sur les lieux où elles ont enterré Yanis.

De son côté, Jean-Paul annonce à Patrick que le sang trouvé dans la voiture de Samuel appartient à Astrid Maubert. Grâce à la dernière position du téléphone de Yanis, ils se dirigent vers l’endroit. Au même moment, Blanche, Luna et Jennifer sont sur les lieux du crime. Samuel et Jean-Paul arrivent à leur tour et remarquent des traces de pneus correspondant à la voiture de Blanche. Luna trouve le téléphone dans la poche de Yanis, et les trois femmes referment rapidement le trou. Mais Samuel et Jean-Paul entendent du bruit… Jennifer aussi. Terrifiées, elles lèvent les mains en l’air, prêtes à se rendre !

Pendant ce temps, Robert Favre, ancien marin-pompier, est à la résidence pour dispenser une formation aux premiers secours. Yolande le présente aux résidents, y compris à Mirta, qui lui adresse à peine un mot. Robert est surpris de découvrir que Jules est son petit-fils. Il interroge Mirta sur son absence à la formation, mais celle-ci l’ignore, préférant ranger ses affaires.

Pendant la formation, Robert montre comment réaliser un massage cardiaque et propose à Mirta de faire une démonstration. Mirta partage un conseil amusant : suivre le rythme d’une chanson disco pour bien masser. Un lien se tisse entre elle et Robert autour de cet intérêt commun. Plus tard, Mirta confie à Robert qu’elle a suivi une formation aux premiers secours il y a des années, mais elle avoue être terrifiée à l’idée de sauver une vie. Dix ans plus tôt, dans son hôtel, elle n’avait pas réussi à sauver une cliente victime d’un malaise cardiaque. Robert la rassure, lui expliquant que cela ne se reproduirait peut-être plus aujourd’hui.

