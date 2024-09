Plus Belle La Vie du 23 septembre 2024 : la police retrouve le corps de Yanis (résumé + extrait vidéo épisode 175 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 23 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 175 de PBLV – Les choses tournent mal pour Barbara cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors que Vanessa Kepler la fait chanter, Barbara craque et se fait griller par Thomas et Samuel !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 septembre 2024 – résumé de l’épisode 175

Gabriel rejoint Luna, Barbara et Eric au Mistral et les informe de l’état de Blanche. Elle a subi une opération après une hémorragie interne, probablement causée par un choc. Bien que Luna et Barbara affirment qu’il n’y a eu aucun incident, Gabriel mentionne la découverte d’un hématome au ventre de Blanche. Eric est perplexe. Gabriel ajoute que si Blanche avait été seule, elle aurait pu y rester.

Samuel, quant à lui, discute avec Jean-Paul. Il s’interroge sur la présence de la voiture de Yanis sur le parking de la cheffe Duroc et pense que ce n’est pas une coïncidence qu’il s’y soit trouvé en même temps que Blanche, Luna, Barbara et Jennifer. Il soupçonne Yanis d’avoir agressé Blanche. Jean-Paul ne comprend pas pourquoi elle n’a pas porté plainte. Samuel décide d’interroger Blanche quand elle sera réveillée. Jean-Paul retourne de son côté sur le lieu où le téléphone de Yanis a été localisé pour la dernière fois.



Publicité





À l’hôpital, Luna est au chevet de Blanche. Samuel arrive pour l’interroger. Luna pense que cela peut attendre, mais Samuel demande à Blanche si elle a vu Yanis au restaurant de Marie Duroc le 4 septembre. Luna répond que non, mais Blanche ne dit rien. Samuel lui demande alors comment elle a été blessée. Blanche dit ne pas vraiment savoir, et Luna intervient pour dire qu’elle a été agressée lorsqu’on lui a volé sa voiture. Samuel remarque qu’elle n’en a pas parlé lors de sa plainte et reproche à Luna de ne pas laisser Blanche s’exprimer. Il s’en va en disant qu’il reviendra plus tard. Blanche, épuisée, reproche à Luna de ne pas avoir dit la vérité.

Jean-Paul se rend sur le lieu où le téléphone de Yanis a été détecté pour la dernière fois, rejoint par Samuel. Ils découvrent un panneau de « déviation » caché dans les broussailles, loué un mois plus tôt par l’entreprise où travaillait Yanis. Jean-Paul conclut qu’un guet-apens a été tendu. En suivant un chemin de terre, ils trouvent des traces de pneus et une clé à molette. Leurs collègues les appellent : la terre a été retournée. En creusant, ils découvrent le corps de Yanis.

A la résidence, Jules reçoit un message de son grand-père, qui l’invite à jouer à la pétanque. Il confie à Morgane qu’il craint que son grand-père ne veuille lui parler de Mirta, ayant du mal à s’habituer à l’idée de le voir embrasser quelqu’un d’autre que sa grand-mère. Morgane lui rappelle que son grand-père a le droit d’être heureux. Plus tard, Jules joue à la pétanque avec son grand-père. Robert ne cesse de parler de Mirta et avoue à Jules qu’il est amoureux d’elle, mais ne sait pas comment lui déclarer ses sentiments. Jules essaie de changer de sujet.

Robert et Mirta passent la soirée ensemble. Il essaye de lui faire deviner où il l’emmène. Mirta devine qu’ils vont danser. Ils s’embrassent, et Aya, qui les voit, sourit. Mirta propose un restaurant dans le noir pour le lendemain.

Au commissariat, Ariane reprend le travail, rayonnante. Mais elle découvre un mug avec un cœur et le visage de Djawad. Elle pense que Patrick est derrière cette blague, mais il assure ne l’avoir raconté qu’à Babeth. Pendant ce temps, Djawad est avec Aya. Elle a elle aussi entendu la rumeur sur Ariane et est choquée qu’il sorte avec une policière.

Ariane informe Djawad que tout le monde au Mistral est au courant de leur relation. Djawad n’en fait pas grand cas, mais Ulysse passe et se moque de lui, ce qui énerve Ariane. Elle demande à Ulysse de partir et dit à Djawad que leur histoire est vraiment terminée cette fois.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : danger, révélations, les résumés jusqu’au 11 octobre 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 23 septembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.