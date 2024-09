Quel est « Le Monument préféré des Français » 2024 ? Réponse ce soir sur France 3 ! (18 septembre)

Publicité





Le Monument préféré des Français au programme TV de ce mercredi 18 septembre 2024 – Quel est « Le Monument préféré des Français » en 2024 ?





La réponse, c’est ce soir sur France 3 à partir de 21h10 et en live sur France.TV via sa fonction direct. L’émission sera ensuite disponible en replay.







Stéphane Bern vous invite à explorer l’incroyable richesse du patrimoine culturel, architectural et historique de la France, qui compte plus de 43 000 édifices inscrits ou classés aux Monuments historiques. Les téléspectateurs ont déjà voté pour élire les 14 monuments représentant leur région, et lors de cette grande soirée, vous découvrirez le classement final et « Le Monument préféré des Français 2024 ».

Pour révéler ce palmarès, Stéphane Bern vous accueille au château de Rambouillet pour une visite exceptionnelle. Situé dans les Yvelines, à une cinquantaine de kilomètres de Paris, ce château a traversé l’Ancien Régime, l’Empire et la République. Certains espaces privés, longtemps tenus secrets, viennent d’être restaurés et dévoilés au public, révélant les mystères de leur passé. Résidence prisée par les princes et rois pendant près de six siècles, Rambouillet a également accueilli plus de la moitié des présidents de la République. C’est ici que le président Giscard d’Estaing a organisé, en 1975, le tout premier G6, réunissant les chefs d’État des six nations les plus industrialisées.



Au fil de l’émission, nous découvrirons le classement de cette année, et quel monument succédera au château fort de Sedan, dans les Ardennes (Grand Est). Alors, quel sera le monument préféré des Français cette année ?

« Le Monument préféré des Français » en 2024 : les 14 monuments finalistes

– Auvergne-Rhône-Alpes : Site Le Corbusier Firminy-Vert – Loire

– Bourgogne-Franche-Comté : Saline royale d’Arc-et-Senans – Doubs

– Bretagne : Domaine de Trévarez – Finistère

– Centre-Val de Loire : Prieuré Saint-Cosme – Demeure de Ronsard – Indre-et-Loire

– Corse : Parc de Saleccia – Haute-Corse

– Grand-Est : Sanctuaire du Mont Sainte-Odile – Bas-Rhin

– Hauts-de-France : Beffroi de Douai – Nord

– Île-de-France : Château de Fontainebleau – Seine-et-Marne

– La Réunion : Lazaret de la Grande Chaloupe – La Possession et Saint-Denis

– Normandie : Château d’Eu – Musée Louis-Philippe – Seine-Maritime

– Nouvelle-Aquitaine : Fort Louvois – Charente-Maritime

– Occitanie : Château Laurens – Hérault

– Pays de la Loire : Circuit des 24 Heures du Mans – Sarthe

– Provence-Alpes-Côte d’Azur : Villa & Jardins Ephrussi de Rothschild – Alpes-Maritimes

Pour connaître le nom du gagnant et donc du lauréat 2024, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3 et France.TV pour découvrir « Le Monument préféré des Français ».