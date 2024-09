Un Si Grand Soleil du 11 septembre : Ludo fait une rencontre, Alex amoureux (résumé et vidéo épisode 1466 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 11 septembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1466 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre feueilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 11 septembre 2024 sur France 3.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Becker fait le point avec Alex et Elise. Ils pensent que la deuxième femme est la plus suspecte. Alex l’a sentie un peu parano, et n’a pas pu lui envoyer de messages sur l’appli comme si elle ne voulait pas laisser de trace. Et elle a changé le lieu de rendez-vous au dernier moment. Il l’a faite fuir en voulant envoyer un sms. Becker pense qu’il s’est trompé, Alex n’a pas le profil d’un Don Juan. Elise fait remarquer qu’il a réussi à matcher avec 2 et 3 suspectes. Elle assure qu’ils vont rattraper le coup. Pendant ce temps là, Hugo analyse les enregistrements des dates…

Robin pense qu’il faut faire un appel à témoin mais Chloé pense que la police a raison, c’est trop risqué pour Evan. Robin finit par avouer qu’il a parlé à Tiago, Chloé est en colère et lui fait jurer de ne parler à personne d’autre !



Ludo est avec Johanna, elle lui demande comment elle va. Elle lui confie que le parcours de FIV est horrible et que dans 2 jours c’est la ponction. Ludo lui demande comment Yann le vie. Elle lui dit qu’il est parfait mais elle le déteste, elle se juge comme un monstre. Elodie les rejoint. Ils vont racheter l’exploitation de Noémie. Elodie appelle Elise pour la prévenir que c’est fait, et ils prévoient de fêter ça le soir. Elise fait ensuite la connaissance de Laura, la stagiaire d’Hugo. Elle lui recommande de ne pas se laisser faire mais Laura adore travailler avec Hugo.

Chez Midi Libre, Marc appelle Chloé pour savoir s’il y a des affaires en cours. Chloé est glaciale, il comprend que ça ne va pas et lui propose d’en parler autour d’un café mais elle refuse et l’envoie balader.

Ludo et Elodie rentrent à l’exploitation, ça leur fait bizarre de se dire qu’ils sont chez eux. Ludo repense à ses débuts avec Noémie. Ils se mettent ensuite au travail.

Alex parle à Manu, il ne sait plus quoi faire avec Céline, qui ne répond plus. Hugo les rejoint avec le profil de Clarysse, qui n’a pas le profil pour être celle qu’ils recherchent. Et ses empreintes ne matchent pas avec la scène de crime d’Avignon. Ils se concentrent sur Céline mais Manu explique à Hugo qu’elle ne veut plus revoir Alex.

Evan continue de gratter le joint d’une brique. Il parvient à la faire bouger. Il fait mine de dormir quand son ravisseur lui amène à manger.

Alex vient interroger le barman où il a vu Céline la veille. Il la reconnait, elle vient de temps en temps, mais il ne reconnait pas les photos des trois victimes. Au commissariat, Elise et Hugo se demandent pourquoi le tueur séquestre ses victimes avant de les tuer. Alex revient, il a fait chou blanc. Elise propose à Laura de venir au pot pour l’achat la ferme de sa copine et son coloc. Elle accepte. Elise fait les présentations, Ludo semble charmé par Laura. Ils font connaissance et passent une partie de la soirée ensemble…

Hugo interroge Alex sur son rendez-vous avec Céline. Il avoue qu’elle était séduisante mais il l’a trouvée bizarre, elle l’a mis mal à l’aise. Hugo trouve qu’elle est manipulatrice et remarque qu’elle a réussi à séduire Alex. Manu pense qu’il a craqué sur elle. Et quand il quitte le commissariat, Alex regarde le profil de Céline avec le sourire quand il matche avec la troisième suspecte !

