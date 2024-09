Un Si Grand Soleil spoiler : Alex dérape, Evan en larmes ( vidéo épisode du 13 septembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1468 du 13 septembre 2024 – Alex va faire n’importe quoi dans l’enquête sur le tueur en série et la disparition d’Evan dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ».





Dans quelques jours, alors que Becker rappelle à son équipe que le temps presse, il veut que l’on crée un profil à Yann sur l’application Affinata pour réussir à rentrer en contact avec Céline, leur principale suspecte avec qui Alex a tout fait rater.







Alex est contre cette idée et reste totalement obsédé par Céline… Elle finit par lui écrire et accepte de le revoir. Alex continue avec Céline sans en parler à ses collègues ! Il risque bien de compromettre l’enquête et d’empêcher de retrouver Evan vivant alors qu’il ne reste plus beaucoup de jours !

Pendant ce temps, Robin craque alors qu’il est à la plage avec ses amis. Il préfère rentrer chez lui. Chloé s’excuse de s’être emportée contre lui, mère et fils se prennent dans les bras et pleurent, plus inquiets que jamais.



Et de son côté, Evan est terrifié. Après sa tentative d’évasion la veille, il est désormais attaché dans le noir ! Il pleure…

EXTRAIT VIDÉO Un si grand soleil, épisode 1468 du 13 septembre

