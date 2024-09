Un Si Grand Soleil spoiler : le départ de Catherine, Evan recherché (épisode du 5 septembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 5 septembre 2024 – A-t-on vraiment des choses de revoir Evan vivant dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Alors que le médecin a été enlevé par un tueur en série, dans quelques jours la police est activement à sa recherche mais ça s’annonce compliqué !











A part les pseudos des femmes qui servent d’appât aux victimes, la police n’a pas grand chose. Et jusqu’à Evan, les précédentes victimes ont toutes été tuées !

De leur côté, Chloé et Robin sont terrifiés et désemparés… Ils n’arrivent plus à trouver le sommeil et ils n’ont pas d’infos sur l’enquête. Chloé décide de prévenir son amie, Marie-Sophie, la rédac chef de Midi Libre.

Pendant ce temps là, Catherie continue de sombrer et Laurine s’inquiète. Elle explique à Boris qu’il faut l’hospitaliser. Elle lui a trouvé une place dans une maison de repos avec un protocole de soin. Boris et Laurine lui parlent, Catherine accepte d’y aller. Mais pendant ce temps là, et alors que sa plainte a été classée sans suite, Elisabeth assure à Flore qu’elle n’a pas dit son dernier mot et qu’elle compte bien coincer Catherine….



