C dans l’air du 2 septembre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 2 septembre 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 2 septembre 2024 : le sommaire

⚫️ Alain Minc, économiste et essayiste, sera ce soir l’invité de Caroline Roux dans l’émission C dans l’air. La recherche d’un Premier ministre touche à sa fin… Emmanuel Macron a rencontré Bernard Cazeneuve lundi et doit désormais s’entretenir avec Xavier Bertrand. Ces deux noms sont fortement évoqués pour le poste à Matignon. François Hollande et Nicolas Sarkozy sont également attendus à l’Élysée.

Le Président de la République, qui pourrait annoncer cette nomination mardi, cherche un Premier ministre capable d’éviter une censure immédiate à l’Assemblée nationale. C’est pour cette raison qu’il a écarté la candidature de Lucie Castets, proposée par les formations du Nouveau Front populaire. De plus, Emmanuel Macron et son futur Premier ministre devront s’entendre sur les modalités de leur collaboration, qui ne doit pas être « une cohabitation de confrontation » mais plutôt une « co-responsabilité », selon les mots du chef de file du Modem, François Bayrou.

Alain Minc reviendra sur cette situation politique sans précédent.

⬛ Cazeneuve, Bertrand, Beaudet… les pistes se multiplient pour Matignon



En ce lundi de rentrée, Emmanuel Macron poursuit ses consultations pour désigner un Premier ministre et mettre fin à la crise politique qui dure depuis 47 jours. Les noms de Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand sont sur la table, tandis que Thierry Beaudet, président du CESE, pourrait aussi être proposé aux groupes parlementaires. Cependant, des obstacles demeurent : le PS a déjà annoncé qu’il s’opposerait à toute continuité avec le macronisme, et à droite, les avis sont divisés sur une éventuelle participation au gouvernement. Bernard Cazeneuve, qui a des antécédents tendus avec Macron, et Xavier Bertrand, qui critique la politique de l’Élysée, sont-ils réellement compatibles avec ce rôle ?

Pendant ce temps, le gouvernement doit faire face à une autre échéance : le dépôt du projet de loi de finances avant le 1ᵉʳ octobre, un calendrier difficile à respecter. La France, sous pression pour son déficit excessif, pourrait manquer cette date, une première historique aux conséquences potentielles pour le fonctionnement des services publics en 2025. La situation politique actuelle met en péril l’adoption du budget 2025 et souligne l’urgence de trouver un Premier ministre capable de naviguer dans ces eaux tumultueuses.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 2 septembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.