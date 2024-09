C dans l’air du 11 septembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 11 septembre 2024, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 11 septembre 2024 : le sommaire

⬛ L’offensive Kamala, la colère de Trump

Lors d’un débat télévisé très attendu, l’ex-président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris se sont violemment affrontés sur l’économie, l’avortement, l’immigration et les armes. Cette fois, Trump, sur la défensive, a été bousculé par une Harris offensive, notamment sur l’avortement, un sujet crucial depuis la décision de la Cour suprême de juin 2022. Harris a également dénoncé les discours xénophobes de Trump et défendu son programme pour la classe moyenne. Selon la presse, Harris a dominé ce face-à-face, mais l’impact sur l’opinion reste incertain, malgré le soutien notable de Taylor Swift et la popularité croissante de son époux Doug Emhoff.



