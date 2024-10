C dans l’air du 17 octobre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 17 octobre 2024, invités et sommaire





C dans l’air du 17 octobre 2024 : le sommaire

⬛ Jusqu’où ira Bruno Retailleau ?

Peu avant le début des discussions à l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances 2025, le nouveau Premier ministre a permis à ses ministres d’ouvrir un autre front, cette fois sur la question sensible de l’immigration. Dimanche, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a annoncé sur BFMTV qu’une nouvelle loi pourrait être présentée début 2025. Cette initiative intervient à peine un an après la loi immigration de Gérald Darmanin, qui avait divisé la majorité à l’Assemblée. L’exécutif souhaite relancer le débat, notamment autour de la proposition de Bruno Retailleau visant à prolonger la durée de rétention des étrangers en situation irrégulière jugés dangereux, une mesure évoquée à la suite de l’affaire Philippine. L’une des options consisterait à porter cette durée de 90 à 210 jours, une limite actuellement réservée aux infractions terroristes.



Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, souhaite également réintroduire des mesures censurées par le Conseil constitutionnel l’année dernière, comme le durcissement des conditions d’accès au regroupement familial, l’extension du délai pour obtenir des allocations familiales, et la réintroduction du délit de séjour irrégulier. Il envisage aussi de transformer l’aide médicale d’État, qui couvre certains soins pour les étrangers en situation irrégulière depuis plus de trois mois, en une aide médicale d’urgence plus restrictive.

Ces annonces ont suscité des réactions au sein de la majorité. Gabriel Attal, sur France Inter, a souligné que certaines dispositions de la loi adoptée l’an dernier ne sont pas encore en vigueur, faute de décrets d’application. L’ancien Premier ministre a ajouté qu’il ne voyait pas de sens à faire une nouvelle loi sans un réel besoin. Stéphane Travert, député Renaissance, a qualifié ces propositions de « provocation », rappelant que le projet de loi de 2023 incluait déjà des mesures jugées trop extrêmes, comme la préférence nationale, qui ont été rejetées par le Conseil constitutionnel.

Le Rassemblement National (RN), en revanche, a salué cette nouvelle initiative. Jordan Bardella a déclaré que plus rien ne pouvait se faire au Parlement sans le RN et a affirmé attendre ce nouveau texte « avec impatience ». Cette position a provoqué une vive réaction à gauche, où Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a dénoncé une loi visant à séduire l’extrême droite.

Bruno Retailleau, depuis sa nomination, multiplie les prises de position clivantes, notamment sur l’immigration et la sécurité, des sujets qui lui sont chers. Récemment, il a suscité l’irritation du président Emmanuel Macron en affirmant que l’immigration n’était pas une chance, une déclaration que le chef de l’État a publiquement désapprouvée en rappelant les contributions de figures comme Marie Curie et Charles Aznavour.

En parallèle, Bruno Retailleau a élargi le débat à la lutte contre le narcotrafic. Lors d’un déplacement à Nanterre, il a appelé à faire de la lutte contre le trafic de drogue une cause nationale, et a plaidé pour la création d’un parquet national anti-stupéfiants, calqué sur le modèle du parquet national antiterroriste.

Le gouvernement prépare ainsi une nouvelle loi sur l’immigration, mais certaines questions demeurent quant à l’application de la précédente. De plus, cette initiative intervient alors que les dirigeants de l’Union européenne vont débattre d’une réforme des règles migratoires lors du sommet du 17 octobre à Bruxelles, un projet qui s’annonce complexe.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 17 octobre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.