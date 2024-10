C dans l’air du 4 octobre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 4 octobre 2024





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 4 octobre 2024 : le sommaire

⬛ Hier soir, lors de son intervention dans l’émission *L’Évènement* sur France 2, le Premier ministre a averti que les mesures à venir seront difficiles. Michel Barnier a expliqué que, pour réduire la dette de 60 milliards d’euros, deux tiers proviendraient de la réduction des dépenses publiques, et un tiers de nouvelles recettes fiscales. Il a toutefois assuré qu’il n’y aurait pas de « choc fiscal », précisant que seules les « 300 entreprises » avec un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros et les « 65 000 foyers » les plus aisés contribueraient davantage, et ce de manière temporaire.

C’est sur les économies, à hauteur de 40 milliards d’euros, que le Premier ministre a admis que « ça va être très dur ». Les services publics seront particulièrement touchés, avec des fusions d’entités et une réduction du nombre de fonctionnaires, notamment en ne remplaçant pas ceux qui partent à la retraite et qui ne sont pas en contact direct avec les citoyens. Cette annonce a provoqué la colère des syndicats, notamment de la FSU, qui a dénoncé ces mesures comme étant « démagogiques » et basées sur une fausse idée de suradministration de la France. Mylène Jacquot, de la CFDT, a également prédit des tensions à venir.



D’autres mesures envisagées concernent le report de l’indexation des pensions de retraite sur l’inflation, prévue pour juillet au lieu de janvier prochain, ainsi qu’une limitation à 2,8 % de la progression des dépenses de santé (Ondam). Par ailleurs, 6 milliards d’euros de coupes budgétaires sont prévues pour les collectivités locales, avec la suppression potentielle de 100 000 postes dans la fonction publique territoriale, selon un rapport récent de la Cour des comptes. Michel Barnier n’a pas encore détaillé comment ces économies seront réalisées, mais il a évoqué un « nouveau contrat de responsabilité » avec les collectivités.

Sur la question de l’immigration, Michel Barnier a affirmé sa fermeté en déclarant qu’il fixait lui-même la ligne politique, réfutant toute négociation avec Marine Le Pen, malgré les récents éloges de celle-ci sur la gestion de l’ordre par son ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau.

Le gouvernement Barnier prévoit donc des économies importantes de 40 milliards d’euros, accompagnées de 20 milliards de recettes fiscales, avec des répercussions notables sur les services publics. Le projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » pourrait faire partie des expérimentations soutenues pour réduire le chômage de longue durée.

Enfin, le procès des assistants parlementaires européens du Front national, devenu le Rassemblement national, met en cause Marine Le Pen et son parti pour des soupçons de détournement de fonds publics liés à l’emploi fictif d’assistants parlementaires. La justice reproche au parti d’avoir utilisé des fonds européens pour rémunérer des collaborateurs travaillant en réalité pour le parti au niveau national.

C dans l'air du 4 octobre 2024