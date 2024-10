Demain Nous Appartient du 9 octobre : l’anniversaire de Rayane tourne mal (résumé + vidéo épisode 1788 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 9 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1788 de DNA – L’anniversaire de Rayane va mal tourner ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, Jack va se faire agresser !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 9 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1788

Romy est en proie à l’angoisse. Après avoir découvert une lettre énigmatique de son ex-mari décédé, elle doit se rendre avec Rayane chez le notaire pour récupérer des objets qui lui appartenaient. Malik, sans en informer personne, a laissé un héritage qu’il souhaitait transmettre à son fils lorsqu’il atteindrait sa majorité… Et aujourd’hui, Rayane fête ses 18 ans ! Romy redoute pour sa relation avec son fils. Et si Malik tentait de les séparer une nouvelle fois ? Karim essaie de rassurer sa belle-sœur, lui rappelant que le mystère sera bientôt éclairci…

Et au moment de découvrir les affaires léguées par son père, Rayane se fait voler. Jack s’interpose et se fait agresser !



De leur côté, Christelle et Marianne découvrent la trahison de Charles. Et Alain est séduit par une femme de Sète…

VIDÉO Demain nous appartient du 9 octobre – extrait de l’épisode

