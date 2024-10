Plus Belle La Vie du 9 octobre 2024 : Jules quitte Morgane et s’enfuit ! (résumé + extrait vidéo épisode 187 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 9 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 187 de PBLV – Léa et Gabriel vont poser un diagnostic inquiétant pour Jules aujourd’hui dans votre feuilleton « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 octobre 2024 – résumé de l’épisode 187

Au cabinet médical, Morgane, Steve, Nisma et Apolline se retrouvent enfermés, angoissés par la méningite foudroyante qui a frappé Jules. Apolline, excédée, exige de sortir, tandis que Gabriel et Léa poursuivent leurs recherches pour comprendre la situation. Apolline, submergée par ses émotions, éclate en colère, et Gabriel et Léa hésitent à les laisser partir. Pendant ce temps, Yolande s’inquiète de leur sort. Mirta projette d’aller à l’église pour prier pour les jeunes et avoue qu’elle a tenté de joindre Robert pour des nouvelles de Jules, mais il n’a pas répondu. Elle ressent son absence. Yolande finit par confesser qu’elle a menti par jalousie à Robert en prétendant qu’elles étaient mariées et formaient un vrai couple. Mirta, furieuse, quitte la pièce.

Au Mistral, Gabriel annonce à Thomas et Kilian que les résultats du laboratoire sont enfin arrivés : Jules n’a pas de méningite ! Bien que ce soit une bonne nouvelle, son état reste préoccupant. Kilian veut rendre visite à Jules, et bien que Thomas s’étonne de sa volonté de pardonner, Kilian refuse de le laisser seul. Gabriel rappelle à Thomas qu’il est le premier à avoir tendu la main.



Léa rend visite à Jules, qui ne va pas bien. Elle l’interroge sur son état avant sa noyade et il évoque des rires inexplicables. Elle lui montre son carnet et ce qu’il a écrit, mais Jules affirme n’avoir jamais écrit cela. Il demande à voir Morgane.

Gabriel se rend auprès de Léa, et ils font le lien avec les antécédents psychiatriques de Betty, sa cousine, ainsi que le suicide de son grand-oncle à 21 ans, qui avait des hallucinations. Léa comprend mieux le comportement de Robert, qui semble suivre les traces de son frère. Gabriel souligne que les maladies mentales se manifestent souvent à la fin de l’adolescence. Léa lui montre le carnet de Jules, et Gabriel suggère de lui parler.

Morgane discute avec Jules, qui lui déclare qu’il veut mettre fin à leur relation. Morgane ne comprend pas cette décision, mais Jules insiste sur le fait que c’est mieux pour elle, convaincu qu’il est en train de perdre la raison. Il fait aussi le lien avec Betty, mais Morgane lui assure que cela n’a rien à voir. Elle ne veut pas le quitter, mais Jules lui ordonne de partir.

Lorsque Gabriel et Luna se rendent dans la chambre de Jules, ils découvrent qu’il est parti. Ses draps sont souillés de sang, indiquant qu’il a arraché sa perfusion et s’est échappé.

Barbara, Blanche et Jennifer s’inquiètent pour le moral de Luna. Barbara se sent coupable, mais Blanche souligne que leur culpabilité ne l’aidera pas. Jennifer propose de faire venir le Pavillon des Fleurs à Luna. Plus tard au Pavillon des Fleurs, Jennifer expose son idée à Barbara. Elle souhaite recréer l’environnement de Luna et demande à Barbara de préparer des recettes qu’elle pourra réaliser. De son côté, Jennifer se propose d’organiser un entraînement sportif pour elle.

En prison, Blanche apporte à Luna le petit guide de survie qu’elles avaient prévu. Luna apprécie ce geste et Blanche lui promet d’envoyer régulièrement de nouvelles fiches. Elle lui donne également les trois premiers chapitres de son nouveau roman, dont l’héroïne porte son nom. Plus tard, dans sa cellule, Luna craque et pleure en lisant le carnet de ses amies.

VIDÉO Plus belle la vie du 9 octobre 2024 – extrait vidéo

