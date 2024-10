Echappées Belles du 12 octobre : direction Montpellier ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 12 octobre 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, l'inédit « Week-end à Montpellier » suivi de la rediffusion « La Bourgogne donne le rythme ».





A suivre dès 21h sur la chaîne







Echappées Belles du 12 octobre 2024, à 21h – « Week-end à Montpellier »

Montpellier est une ville où il fait bon vivre, grâce à sa proximité avec la mer, son climat méditerranéen, l’un des plus forts taux d’ensoleillement en France, ses charmantes ruelles médiévales, ses terrasses ombragées et ses places piétonnes. À la fois dynamique, authentique, sportive et culturelle, elle exerce une réelle attraction. Jérôme Pitorin y séjourne le temps d’un week-end pour découvrir Montpellier et ses environs, et partir à la rencontre de ses habitants.

Sujets : 1001 manières de découvrir Montpellier/L’arrière-pays, un trésor géologique/Les étangs palavasiens, une des richesses de l’Hérault/La Grande Motte/La gastronomie à Montpellier, une histoire de territoire/L’héritage des médecins et des apothicaires.



Echappées Belles du 12 octobre à 22h35 – « La Bourgogne donne le rythme »

Le canal de Bourgogne, s’étendant sur 242 kilomètres de Migennes à Dijon, serpente à travers l’Yonne et la Côte d’Or, offrant des paysages variés entre la vallée verdoyante de l’Ouche, les collines pittoresques de l’Auxois et des villages historiques. Construit au milieu du XIXe siècle pour acheminer le bois des forêts du Morvan vers Paris, le canal du Nivernais relie l’Yonne à la Loire. Aujourd’hui, ces deux parcours constituent un point de départ idéal pour explorer la Bourgogne, attirant les amateurs de « slow tourisme ». Jérôme Pitorin découvre cette région en pédalant ou en suivant le rythme apaisant de l’eau.

Sujets : la Bourgogne au fil de l’eau/Flavigny’s lovers/Se ressourcer en Bourgogne/La vie de château/La moutarde/Le renouveau des maisons éclusières