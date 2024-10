Ici Tout Commence spoiler : Lionel dérape et menace Solal ! (vidéo épisode du 3 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Lionel va déraper dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, il apprend que Solal et sa soeur, Zoé, auraient une relation ! Et on peut dire que ça ne le réjouit pas…











Lionel débarque en plein coup de feu au Double A et s’en prend à Solal ! Il l’accuse de coucher avec sa soeur ! Solal est sous le choc, il lui explique que Zoé est juste son amie et c’est pour ça qu’ils ont passé la soirée ensemble. Lionel va jusqu’à menacer Solal s’il a une relation avec sa soeur ! Jude est contraint de virer Lionel des cuisines et Carla lui rappelle que sa soeur fait ce qu’elle veut…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1017 du 4 octobre 2024, Lionel s’attaque à Solal



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.