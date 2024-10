Le Grand Échiquier du 31 octobre 2024 : les invités de la spéciale Cœur Outre-mer ce soir sur France 2

Publicité





Le Grand Échiquier du 31 octobre 2024 – Ce soir sur France 2, Claire Chazal et André Manoukian présentent un nouveau numéro inédit de son émission « Le Grand Échiquier ». Pour cette soirée inédite, ils vont mettre en lumière la grande diversité des talents issus des territoires d’Outre-mer.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur France.TV.







Publicité





Le Grand Échiquier du 31 octobre 2024 : présentation

Depuis le cadre prestigieux du musée du Quai Branly – Jacques Chirac, cette soirée offrira une immersion au cœur de la richesse musicale, de l’histoire, de la littérature et de la diversité culturelle des territoires d’Outre-mer. Claire Chazal et André Manoukian recevront de nombreux invités d’exception, issus de multiples disciplines et de différentes générations. Cette émission spéciale rendra également hommage à Christiane Eda-Pierre, Nina Simone et Henri Salvador.

L’orchestre Appassionato, sous la direction de Mathieu Herzog, accompagnera cette soirée, aux côtés de musiciens de renommée tels que Jean-Philippe Fanfant à la batterie, Thierry Fanfant à la basse et Mino Cinelu aux percussions.



Publicité





Les invités ce soir

Jocelyne Béroard et Jean-Claude Naimro du groupe Kassav, Christiane Taubira, Manu Payet, Laurent Voulzy, Stefi Celma, Harry Roselmack, Axelle Saint-Cirel, Mareva Galanter, Kareen Guiock-Thuram, Marijosé Alie, Dany Dann, Tété, Kalash, Voyou, Eto, Romuald Grimbert-Barré, Christine Salem, Bertrand Dicale, Jérémy Frérot, Emmanuel Kasarhérou, Marie-Laure Garnier, Pene Pati

Les voix d’Outre-mer : Axelle Rascar Moutoussamy, Eddy Kelly, Eve Tibère, Joseph Decange, Ludivine Turinay, Livia Louis-Joseph Dogué, Auguste Truel, Marie-Laure Garnier.