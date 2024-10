Nicolo Fraticelli est mort à 21 ans, l’influenceur s’est suicidé

Publicité





Terrible drame que l’on apprend aujourd’hui, celui de la mort de l’influenceur italien Nicolo Fraticelli, qui s’est suicidé le 16 octobre dernier à seulement 21 ans. Il luttait depuis longtemps contre la dépression. Connu sur TikTok pour ses vidéos où il partageait son combat contre la maladie, Nicolo espérait trouver un soutien sur les réseaux sociaux. Cependant, d’après ses parents, il y subissait souvent moqueries et indifférence, particulièrement en raison de son homosexualité.











Étudiant en cinéma, Nicolo s’était ouvert publiquement sur son mal-être dans des publications récentes, déclarant notamment : « Je n’en peux plus. Je dois admettre que je suis une personne qui souffre beaucoup en ce moment. »

Ses parents, conscients de sa fragilité, avaient pris des mesures pour l’aider. « Il n’était pas seul. Il avait un psychologue et un psychiatre. Dès l’âge de 16 ans, il a été suivi », a expliqué son père, soulignant leurs efforts constants pour le soutenir.

Selon ses parents, Nicolo souffrait de dépression depuis l’adolescence et pouvait basculer très vite de la joie à la tristesse. Cette fragilité était encore aggravée par l’homophobie dont il était victime. « Il était victime de brimades, surtout parce qu’il était homosexuel. On se moquait de lui et cela le faisait beaucoup souffrir, au point de perdre l’estime de soi », a confié sa mère.



