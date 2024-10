Le Meilleur Pâtissier du 31 octobre : l’épisode 4 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 31 octobre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 13 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Pour cette 4ᵉ semaine du concours, nos pâtissiers amateurs s’envolent vers un pays qui révolutionne la pâtisserie : le Japon ! Une destination inédite pour « Le Meilleur Pâtissier », en 13 saisons d’aventures.





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 31 octobre 2024, présentation de l’épisode 3

Épreuve créative : Si le japon était un délicieux gâteau…

Mont Fuji, fleurs de cerisiers, mangas, culture kawaii, sumos, judo, sushis… Nos pâtissiers s’inspireront d’un symbole japonais pour créer un dessert unique. Le défi : transporter Cyril et Mercotte au Japon grâce à un visuel évocateur et des saveurs audacieuses, pour un voyage gustatif et visuel assuré !

Épreuve technique : l’incroyable gâteau Origami du légendaire Chef Yu Tanaka

Le célèbre Yu Tanaka, chef pâtissier du mythique Palace « Le Bristol » à Paris, partage enfin les secrets de son incroyable « Gâteau Origami ». Nos pâtissiers devront recréer ce chef-d’œuvre de pliage en duo, sous forme de relais !



Épreuve surprise : réaliser des gâteaux qui volent !

Cyril et Mercotte défient les candidats avec une première mondiale : concevoir des gâteaux volants ! En partant du fameux *Fluffy Cake* japonais, léger et aérien, ils devront réaliser un dessert qui, posé sur une nacelle accrochée à des ballons d’hélium, s’élève pour l’envol final. Seuls les gâteaux en apesanteur se qualifieront pour le très convoité *Cupcake d’Or* !

Alors, qui remportera le tablier bleu tant désiré, et qui devra quitter l’aventure ?

Le Meilleur Pâtissier saison 13, rappel de la présentation de la saison

Cette année, dans « Le Meilleur Pâtissier », l’actrice Laëtitia Milot rejoint le chef Cyril Lignac et Mercotte pour une nouvelle saison encore plus gourmande. Nos 14 pâtissiers amateurs, venus de France et de Belgique, devront faire preuve de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française. Au programme : une saison riche en rebondissements, des épreuves revisitées et des nouveautés mémorables. À la clé, le très convoité trophée du « Meilleur Pâtissier » !

Le Meilleur Pâtissier du 31 octobre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !