Les Cinquante du 10 octobre 2024 : Jordan perd son pouvoir, qui a eu le joker ? (résumé + replay épisode 29)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 29 du jeudi 10 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 29 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que c’est l’heure du jeu pour récupérer le joker avec à la clé : le pouvoir de Jordan !











Le Lion explique la règle du jeu : ils ont un téléphone doré en face d’eux et le but est de retrouver son numéro de téléphone ! Des indices sont disséminé dans le château ! Le premier joueur à revenir dans l’arène et à composer le bon numéro pour appeler le Lion remportera le joker et le pouvoir de Jordan.

Mais attention, chaque joueur n’aura le droit qu’à un seul essai ! Il faudra en cas d’échec se remettre dans la file d’attente. Joseph assure qu’il a déjà repéré des numéros dans le château, il pense avoir une longueur d’avance.

Les joueurs se mettent à courir, Enzo arrive le premier dans le château et trouve un premier chiffre. Joseph et Julie ressortent les premiers, ils ont les 4 chiffres manquants mais il va falloir les remettre dans le bon ordre pour avoir la bonne combinaison. Il fait un premier essai, c’est raté.



Emma remporte le joker et le pouvoir de Jordan

Enzo se dispute avec Joseph, il lui reproche de s’être allié à Julie B. et lui dit qu’il peut changer de chambre. La team Stéphane, Jade, Sacha, Colette, Enzo et Emma s’allient pour faire toutes les combinaisons et tenter de décrocher le joker ! Et c’est finalement Emma qui fait le bon numéro ! Elle récupère le joker et le pouvoir de Jordan ! Sa team est en folie !

Julie B. s’emporte, elle ne veut pas qu’on se venge de Jordan… De son côté, Enzo fanfaronne et le prend pour une victoire.

De retour dans le château, Enzo et Joseph s’expliquent. Enzo se sent trahi. Quant au clan de Jordan, ils essaient de monter une nouvelle stratégie… Et évidemment, Emma est source de convoitises. Ils comptent l’amadouer pour se sauver !

Le Lion annonce que le cachot est ouvert ! Le Singe emmène Simon et Nikola. Leur mission : trouver combien il y a d’habitants dans le cachot, toujours dans le noir ! Simon a tellement peur qu’il pleure !

Les Cinquante, le replay du 10 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 29 ce jeudi 10 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 11 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 20.