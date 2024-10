Un Si Grand Soleil du 11 octobre : Ludo face à la vérité, Johanna fait un choix (résumé et vidéo épisode 1488 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 11 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1488 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 11 octobre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Maéva est au téléphone avec Tom, elle attend Louis pour leur projet de tee-shirt. Tom est jaloux et promet de trouver une nouvelle idée pour l’aider. Maéva lui rappelle qu’il a fait n’importe quoi. Tom promet de trouver une solution légale cette fois.

Yann emmène des viennoiseries à Becker, qui remarque qu’il est particulièrement heureux. Yann dit qu’il aime tout le monde, Becker est sous le choc.



Publicité





A la coloc, Elise rappelle à Diego qu’il est débarrassé mais il dit être en retard. Elise insiste. Léa a dormi là et part travailler, Ludo l’embrasse et lui propose un week-end à Palavas. Mais Laura lui fait remarquer que ça ressemble à une relation sérieuse. Ils se mettent à rire et Laura lui dit qu’elle ne peut pas ce week-end.

Louis montre à Maéva sa simulation, il veut imprimer 100 tee-shirts qui lui reviendront à 5 euros pièce. Il veut les vendre entre 35 et 40 euros, il est convaincu que ça va marcher. Maéva est choquée et lui montre ses grafs. Elle n’arrive pas à choisir entre les 2, Louis propose 50 de chaque. Il va commander 2 prototypes et les récupérer. Maéva lui demande s’il n’avait pas cours, il avoue qu’il va sécher car il trouve leur projet plus intéressant !

Les chasseurs débarquent à la ferme ! Ils s’en prennent violemment à Ludo et Elodie. Ludo lui assure qu’ils n’y sont pour rien, Laurent ne les croit pas. Il accuse directement Ludo et promet de ne pas en rester là. Il le menace en lui disant d’éviter de se balader en foret car « une balle perdue c’est vite arrivé ». Ludo appelle Johanna pour la prévenir, il ne veut pas en rester là et demande de la voir. Johanna lui propose un rendez-vous en fin d’aprem. Mais Johanna demande à Claudine de le recevoir…

Au lycée, Noura demande à Tom où il était. Il explique qu’il était malade. Achille reproche ensuite à Tom de le faire mentir à Noura.

A la galerie, Alix met en garde Noura : Tom doit arrêter de faire n’importe quoi sinon il finira par se retrouver en prison. Maéva lui parle de son manque d’argent pour l’expo, Alix lui dit de se bouger. Maéva lui parle de son projet avec Louis.

Johanna trinque avec Sabine, qui a une sage femme à lui recommander. Sabine trouve ça dingue que Johanna soit finalement tombée enceinte naturellement. Elle remarque qu’il y a un problème, Johanna lui avoue qu’elle n’est pas certaine que Yann soit le père… Sabine lui parle du test de paternité prénatal mais Johanna n’est pas certaine de vouloir savoir. Elle pense que ça ne change rien, c’est Yann qui va l’élever donc ça sera le père. Sabine est septique, et l’interroge sur les dates de Ludo. Elle dit qu’elle pourra s’arranger sur la chronologie…

Laetitia est toujours au chevet de Serge. Manu l’appelle, il voudrait qu’elle passe au commissariat. Il aimerait lui parler, Laetitia lui demande de venir il accepte. Plus tard, Manu la retrouve. Elle lui explique qu’il peut se réveiller dans un jour, un mois, ou jamais. Manu lui dit de rester optimiste. Il lui demande ensuite s’il y avait des tensions entre Serge et des gars de la chasse. Elle lui dit que non et elle pense qu’il ne lui en aurait pas parlé.

Louis montre à Maéva et Alix les tee-shirts. Elles adorent et vont faire les photos. Louis insiste pour qu’Alix porte un tee-shirt, elle finit par accepter. Plus tard sur la plage, Maéva et Louis les montrent à Robin, Tom et Thaïs. Ils ont reçu une première commande mais il découvre que c’est sa mère. De son côté, Thaïs met en garde Tom.

Yann prévient Manu que Tom va être mis sur écoute. Manu pense qu’il perd son temps, il n’y croit pas. Il reprend l’enquête à 0 et va réinterroger tout le monde. Ludo arrive au cabinet, Claudine l’informe que Johanna est partie car elle avait la nausée. Elle précise que dans son état c’est normal ! Ludo comprend qu’elle est enceinte, il est sous le choc !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Ludo arrêté par la police, Johanna le défend (épisode du 15 octobre 2024)

VIDÉO Un si grand soleil du 11 octobre

vidéo à venir