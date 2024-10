Les Cinquante du 29 octobre 2024 : qui sont les éliminés du jeu ? (résumé + replay épisode 42)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 42 du mardi 29 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 42 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve Jade après le deal du Lion. Elle a réussi à faire venir 8 joueurs : Jonathan, Emma, Frédérique, Carla B., Colette, Sacha, Stéphane, et Enzo.





La cagnotte est montée à 15.300 euros mais les joueurs se demandent ce que Jade a pu faire pour faire progresser la cagnotte de 8.000 euros.







Jade revient au château et leur annonce que 8 joueurs éliminés vont revenir. Elle leur laisse la surprise sur leurs identités ! Elle leur avoue juste que Stéphane revient. Eddy s’inquiète des conséquences et ils sont beaucoup à flipper.

Il est l’heure ensuite pour les éliminés de revenir au château. Le clan de Simon, Kevin, Alex et Nikola est inquiet en découvrant qu’il s’agit de joueurs de l’alliance adverse !



Stéphane et Jade se retrouvent et elle lui parle des propos qu’a tenu Alex. Ils veulent le faire sortir rapidement.

Emma revient en guerrière elle défit Alex. Et Carla décide d’être clair avec Alex : elle découvre son vrai visage et est déçue. Stéphane s’explique avec Eddy, qui découvre que finalement il ne lui en veut pas. Et Kévin se rapproche de nouveau de Carla, Lisa-Marie le prend mal. Elle s’énerve et lui dit de ne plus venir lui parler.

Le Lion annonce un nouveau jeu dans l’arène. Ils découvrent des pupitres avec des lampes et des verres. Les animaux leur distribue des crayons. Le Lion annonce qu’ils sont répartis en colonnes et lignes. Les lignes représentent le niveau de difficulté. Ils doivent faire rebondir le crayon sur la gomme pour qu’il aille dans le pot ! Et certains ont plusieurs crayons ! Et leur destin sont liés par colonne ! Le joueur de la première colonne doit finir avant que le second puisse s’y mettre.

Enzo est avec Kevin, Alex, Hillary et Jordan. Il hésite à piper le jeu. Mais finalement il joue. Certains se débrouillent très bien. La colonne C est sauvée. La colonne D est sauvée à son tour ! Et la colonne A est sauvée aussi ! Simon décide d’arrêter le jeu, il pipe tout pour sauver Cassandra.

La colonne B est éliminée : Simon, Julie B, Jade, Lisa-Marie et Soraya. Jade et Julie sont très remontées contre Simon !

SPOILER les éliminés sont…

On peut déjà vous dire que dans l’épisode de demain, c’est Soraya et Lisa-Marie qui vont être éliminées ! Et Kévin n’a même pas voté pour Lisa-Marie !

Les Cinquante, le replay du 29 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 42 ce mardi 29 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 30 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 43.