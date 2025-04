Enquête Exclusive du 6 avril : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 6 avril 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit avec pour thème « Ultralibéralisme et dictature : Vietnam, le nouveau pays modèle du communisme ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 6 avril 2025 : votre émission en résumé

Le Vietnam connaît l’une des ascensions les plus spectaculaires d’Asie du Sud-Est, avec une croissance économique impressionnante de 6 %. Inspiré par sa puissante voisine chinoise, ce petit État communiste a largement adopté les codes du capitalisme. Résultat : une classe moyenne en plein essor et une explosion du nombre de millionnaires.

Nous avons suivi Le Hoang Diep Thao, surnommée la « reine du café », sur ses plantations des hauts plateaux de Dalat, ainsi que de jeunes entrepreneurs de la tech. Les secteurs clés de l’économie sont aujourd’hui entre les mains d’oligarques et de puissants hommes d’affaires, soutenus par le Parti unique.



Publicité





Le Vietnam attire aussi de plus en plus de touristes, notamment français. Entre montagnes verdoyantes et plages aux eaux limpides, ses paysages époustouflants séduisent les voyageurs. L’État mise d’ailleurs sur cette manne touristique avec des infrastructures toujours plus ambitieuses : hôtels de luxe, parcs aquatiques, téléphériques suspendus au-dessus de la mer. Ce développement rapide attire aussi les investisseurs. Parmi eux, Anthony TK Nguyen, Américain d’origine vietnamienne, revenu avec son frère pour bâtir sa fortune. À Nha Trang, station balnéaire prisée, il dirige l’une des discothèques les plus en vue et profite à plein du boom économique.

Mais cette prospérité ne bénéficie pas à tous. Dans les montagnes, les Hmongs, minorité ethnique, vivent encore de l’agriculture, à l’écart de la modernité. Leurs enfants quittent souvent leurs villages pour mendier dans les villes touristiques, devenant les oubliés d’un développement à deux vitesses.

Car derrière cette success story, le pouvoir reste inflexible. Le capitalisme, oui. Mais la démocratie, non. Toute opposition est étouffée. Surveillés, arrêtés, assignés à résidence, les dissidents sont implacablement pourchassés. Certains ont malgré tout accepté de témoigner. Pour eux, trois options : se taire, s’exiler ou finir en prison.

Bienvenue au Vietnam, pays du dragon, partagé entre grandeur et répression.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.