Star Academy : l’aventure a débuté, qui sont les académiciens ? (résumé + replay prime 1 du 12 octobre 2024)

Star Academy, résumé du prime 1 du samedi 12 octobre 2024 – C’est parti pour le lancement de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Ce soir, 15 nouveaux élèves vont intégrer le mythique château de la Star Ac ! Et pour ouvrir le bal, Nikos Aliagas accueille Pierre Garnier, le grand gagnant de la saison précédente.











Magnéto avec Michael Goldman, qui reste le directeur de la Star Academy cette année. Il présente les profs à ses côtés :

– Malika Benjelloun : professeure de danse

– Marlène Schaff : professeure d’expression scénique

– Sofia Morgavi : professeure de chant

– Hugues Hamelynck : professeur de théâtre

– Ladji Doucouré : professeur de sport

– Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue : répétitrices

Les 15 nouveaux académiciens de la promo 2024

Nikos présente ensuite tour à tour les nouveaux élèves de cette promo 2024 de la Star Academy. Marine, 24 ans, de Lille, est la première à se présenter. Elle est étudiante en chirurgie dentaire et chante « Ordinaire » de Robert Charlebois. La prof de chant avoue s’être pris « une grosse claque ».

Ebony, 19 ans de L’Île Saint-Denis, chante en duo avec Maylis, 23 ans de Belgique. Elles chantent « Happy » de Pharell Williams. Malika la félicite.



Nikos accueille ensuite la marraine de la promo : Clara Luciani. On enchaine avec Charles, 18 ans de Bretagne. Il reprend « J’y vais » de Florent Pagny et Patrick Fiori. Michaël Goldman salue son potentiel et affirme qu’il a hâte de travailler avec lui.

Place à Julie, qui chante la musique de Flashdanse. Elle est suivie de Franck, 22 ans, de Bagneux. Il chante « Ne partez pas sans moi » de Céline Dion. Paul, 23 ans de Vannes, reprend « Your Song » d’Elton John.

La soirée se poursuit avec Emma, 22 ans, de Brunoy. Elle chante « Nous on sait » de Pierre Garnier.

On continue avec Ulysse, 24 ans, de Marseille. Il chante « La symphonie des éclairs » de Zaho de Sagazan. et Maïa reprend « Nightcall » de Kavinki.

Maurine, 23 ans, vient de Montpellier. Elle chante « Tous les cris les SOS » de Daniel Balavoine. Clara Luciani la félicite, elle a eu la chair de poule !

Marguerite, 23 ans de Paris, reprend « Pile ou face » de Corynne Charby. Noah et Thomas reprennent « Les yeux de la mama » de Kendji Girac.

Dernier élève : Masséo, 18 ans, de Soullans. Il chante « Beggin » de Måneskin.

Tous les élèves sont ensuite réunis pour chanter « Ceux qu’on était » avec Pierre Garnier. Les élèves doivent ensuite partir dans le bus, direction le château de Dammarie-les-Lys ! Karima Charni les accompagne.

Star Academy 2024, le replay du premier prime du 12 octobre

Rendez-vous le lundi 14 octobre à 17h25 sur TF1 pour suivre la première quotidienne de la Star Academy, et le samedi 19 octobre à 21h10 pour le 2ème prime. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.